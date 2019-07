快訊／菲律賓北方5.9地震…凌晨還有5.4地震　8死多傷建築物倒塌

▲菲律賓接連發生兩起較大規模地震,多起建築物受損。(圖/翻攝自推特/Philippine Red Cross)



記者丁維瑀/綜合報導

菲律賓最北方巴丹群島省(Batanes)今(27)日凌晨4時16分發生規模5.4地震,事發約3小時後又發生規模5.4地震。菲律賓媒體Rappler指出,事件造成至少8人死亡、數十人受傷,當地部分建築物則倒塌以及受損。當局沒有發布海嘯警報。

10:04更新

報導指出,巴丹群島省今日凌晨先發生規模5.4地震,隨後又有多起餘震,直到當地時間上午7時後再度發生規模6.4地震(規模隨後下修到5.9)。菲律賓新聞署(PIA)援引巴丹群島省伊巴雅特市(Itbayat)市長說法,兩起較大規模的地震除了造成5死,另外還有多人受傷。Rappler指出的最新死亡人數則來到8人。

《法新社》援引當地市長說法,除了8人死亡,還有60多人受傷。警方補充,第一起地震發生時,很多居民待在家中熟睡,房屋外觀在搖晃,部分建築的牆壁甚至崩塌,砸到民眾身上,由於地震發生的時間很早,有些居民在睡覺沒有時間逃離,不幸罹難。

