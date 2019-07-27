快訊／菲律賓北方5.9地震…凌晨還有5.4地震　8死多傷建築物倒塌

▲菲律賓接連發生兩起較大規模地震，多起建築物受損。（圖／翻攝自推特／Philippine Red Cross）



記者丁維瑀／綜合報導

菲律賓最北方巴丹群島省（Batanes）今（27）日凌晨4時16分發生規模5.4地震，事發約3小時後又發生規模5.4地震。菲律賓媒體Rappler指出，事件造成至少8人死亡、數十人受傷，當地部分建築物則倒塌以及受損。當局沒有發布海嘯警報。

10：04更新

報導指出，巴丹群島省今日凌晨先發生規模5.4地震，隨後又有多起餘震，直到當地時間上午7時後再度發生規模6.4地震（規模隨後下修到5.9）。菲律賓新聞署（PIA）援引巴丹群島省伊巴雅特市（Itbayat）市長說法，兩起較大規模的地震除了造成5死，另外還有多人受傷。Rappler指出的最新死亡人數則來到8人。

《法新社》援引當地市長說法，除了8人死亡，還有60多人受傷。警方補充，第一起地震發生時，很多居民待在家中熟睡，房屋外觀在搖晃，部分建築的牆壁甚至崩塌，砸到民眾身上，由於地震發生的時間很早，有些居民在睡覺沒有時間逃離，不幸罹難。

LOOK: Photos showing the damage from the earthquakes that hit Batanes.

ICS Batanes pic.twitter.com/w8EFJWPOOJ — CNN Philippines (@cnnphilippines) July 27, 2019