美股標普、那斯達克指數飆新高！ 企業財報虧損大...拖累道瓊收黑





▲美股標準普爾500及那斯達克指數皆創新高。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美股道瓊指數因部分公司公布財報，表現不理想，24日收盤時下跌79.22點或0.29%，收在27269.97點；標準普爾500指數和那斯達克指數則都創下新高，標普指數上漲上漲14.09點或0.47%，收在3019.56點；那斯達克指數上漲70.10點或0.85%，報8321.50點。

現正是企業公布財報業績的季節，重型機械生產商「開拓重工」（Caterpillar）以及波音（Boeing）公司公布的財報不如預期，拖累股價大跌，開拓重工收市時重挫4.48%，波音則下跌3.08%，也導致道瓊指數收黑。而社群媒體SnapChat的虧損小於預期，股價大漲18.75%。



另外，社交應用程式公司Snap上季虧損少過預期，刺激股價逆市大漲，收報17.61美元。電信公司AT&T則是用戶增加的比預期還要多，股價也漲了3.6%。



美國白宮在24日宣布，中美兩國將於30日恢復面對面貿易談判，地點由過去的北京改為上海，美方由貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及財務部長梅努欽（Steven Mnuchin）出馬，中方則由中國國務院副總理劉鶴為代表。美國總統川普表示，仍然希望能與中國達成一個「全面性」的貿易協定。

在聯準會方面，投資人持續預期本月底將會降息，標普指數7月10日盤中首次突破3000點大關，兩周以來也都在3000點附近徘徊，今日更持續創歷史新高。