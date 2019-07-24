美「EB-5」綠卡漲價！農村投資最低額度漲40萬美元　其他地區漲80萬美元

▲ 未來投資者必須增加近一倍的投資金額，才能獲得美國居留證。（圖／CFP）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國公民及移民服務局（USCIS）於23日表示，「EB-5」投資移民簽證的最終改革將於24日發布，但未來投資者想要取得美國居留權，必須擴大投資「將近一倍」，新規定將於今年11月21日生效。對此，現任共和黨籍的參議院臨時議長葛雷斯利（Chuck Grassley）表示，這項新規定將為「美國農村和有需求的社區帶來新機會」。

根據《華盛頓郵報》報導，規定指出，如果投資者未來投資經濟落後地區以換取居留權，金額將從現行的50萬美元（約新台幣1560萬元）加碼至90萬美元（約新台幣2808萬元），其他地區則從100萬美元（約新台幣元3121萬元）加碼至180萬美元（約新台幣5617萬元）。美國公民及移民服務局（USCIS）表示，現階段正在緊縮規則，以防止投資者濫用經濟困難地區的定義。

「EB-5」是獎勵在美國投資的投資者，只要投資金額超過最低額度，且有助於創造就業機會，即可獲得美國居留權。但該計畫長期以來都有投資金額未跟上通貨膨脹的問題，美國公民及移民服務局辦公室代理主任庫奇內利（Ken Cuccinelli）於22日曾表示，新規定將恢復國會對於計畫的預期方向，並提高投資水平，以及大大地限制傑利蠑螈（Gerrymander）發生的可能性，投資額也可以用於最需要的農村和高失業地區。

報導指出，事實上，美國的最低投資額50萬美元比許多國家還低，例如在法國的條件是投資1000萬歐元（約新台幣3.47億元），並創造或挽救50個就業機會；西班牙要求將100萬歐元（約新台幣3470萬元）用於投資一家公司，或是存入當地銀行，另外一個條件則是購買200萬歐元（約新台幣6941萬元）的西班牙公債。

值得一提的是，英國要求投資200萬英鎊（約新台幣7741萬元）才能獲得臨時居留權，但這項被中國和俄羅斯富商推崇的計畫，在2018年因發生貪污指控而遭到抨擊。

目前，EB-5計劃是房底地產項目的重要資金來源，但曾發生過許多著名的詐欺事件，其中包括發生於2016年、被美國證券交易委員會（SEC）稱之為「龐氏騙局」的佛蒙特州滑雪勝地「Jay Peak」一案。不過，對於本次的新規定，長期試圖改革EB-5計畫的葛雷斯利稱讚，「這項規則不僅為我們的移民系統帶來更多誠信，也為美國帶來新的就業機會。」