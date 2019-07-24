影／史上最貴！　NIKE超稀有神鞋「月亮鞋」以1360萬售出

實習記者黃可昀／綜合報導

一雙名為「月亮鞋」（Moon Shoe）的Nike跑鞋，23日在拍賣會上以43萬7500美元（約台幣1360萬元）成交，成為史上運動鞋拍賣最昂貴紀錄。買主是61歲收藏家那達爾（Miles Nadal），他過去就有蒐集稀有鞋的愛好，目前已經有99雙戰利品，這雙新標下的月亮鞋將會展示在他加拿大多倫多的「勇於夢想汽車博物館」（Dare to Dream Automobile Museum）。

▲月亮鞋是Nike剛起家時推出的鞋款，專門為奧運跑者所設計。（圖／達志影像／美聯社）



據《法新社》報導，這場位於美國紐約的拍賣會是由蘇富比（Sotheby's）和潮鞋品牌Stadium Goods合作舉辦，當天共拍賣100雙稀有球鞋，其中這雙1972年的「月亮鞋」就是一大亮點，因為最初只生產了12雙，如今全球只剩不到幾雙，經典的「華夫格鞋底」設計更是讓人為之瘋狂，為不少收藏家心目中的夢幻逸品。

▲華夫格鞋底類似於1969年太空人登月時，在月球表面留下的圖案。（圖／達志影像／美聯社）



這雙月亮鞋的起標價為8萬美元，拍賣會開始前，外界都預計落槌價會介於11萬至16萬美元，想不到最後竟然以43萬7500美元成交，超天價讓在場所有人都跌破眼鏡。

報導指出，那達爾花費在稀有運動鞋的費用已經超過85萬美元（約台幣2640萬元）。他表示，新購買的月亮鞋讓他非常興奮，因為「這是體育和流行文化中真正的歷史文物」。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！