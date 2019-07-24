利用職權包庇家人！前法官判刑6個月　當場癱軟被拖出法庭

記者丁維瑀／綜合外電報導

美國俄亥俄州前少年法庭法官亨特（Tracie Hunter）多年前利用自己的身分，洩漏機密文件並協助家人保住職位，她22日被判處6個月徒刑，當場在法庭瞪大雙眼、全身僵硬，最後被警官一路拖行出去。她的支持者當時還大喊「沒有正義，沒有和平」，場面相當混亂。

52歲的亨特2010年成為俄亥俄州漢密爾頓郡（Hamilton County）法官，她是該地區首位非裔少年法庭女法官。2013年7月，亨特的弟弟擔任獄警，涉嫌毆打一名青年。檢方表示，亨特為了協助家人保住工作，便非法取得機密文件並交給弟弟。

▲亨特。（圖／達志影像／美聯社）

亨特22日來到漢密爾頓郡法庭，法官汀克拉克（Patrick Dinkelacker）先前還在家中收到威脅卡片，要求他證明亨特無罪，他說，「如果打算恐嚇我，無論如何，這都徹底失敗了。」亨特最後被判處6個月徒刑，她穿著白色洋裝遭拖出法庭，她曾多次宣稱此事涉及政治迫害，不過上訴都以失敗告終。

律師辛格爾頓（David Singleton）表示，亨特承受的太多，她失去律師職位、法律執照，難以賺錢維持生計，情緒也出現問題。據了解，亨特目前被關押在漢密爾頓縣司法中心的醫療設施，有可能是她30年前的舊傷發作，造成身體嚴重疼痛，她是否能提早獲釋則還有待評估。