歷時4年！獄政案10月9日宣判　王令麟：濫訴造成無法彌補傷害

▲獄政案一審辯論終結將宣判，東森集團執行策略長王令麟痛批檢方濫訴，造成無法彌補傷害。（圖／記者李毓康攝）

記者楊佩琪／台北報導

被稱為史上最大獄政弊案24日台北地方法院辯論終結，將訂於10月9日下午宣判。東森集團執行策略長王令麟在答辯時有感而發，從台開案到獄政案，凡辦過他的檢察官都官運亨通「只因我叫王令麟」，儘管至今已有11案獲判無罪確定，但濫訴已經造成無法彌補的傷害。

台北地檢署起訴王令麟、秘書胡曉菁、前台北監獄副典獄長蘇清俊等23人，認為王令麟在服刑期間，涉嫌透過胡曉菁，以牛排、禮盒、溫泉住宿飯店等，行賄蘇清俊及多名獄政人員，以換取特別接見、在獄中批公文等特權。

王令麟在答辯時，痛批檢察官草率濫訴，造成法院必須費盡心力審理，耗費司法資源、時間甚鉅「沒有暴龍檢察官，就不會有恐龍法官」。而他自台開案起，出庭500多次從未逃避，4度入獄服刑還曾因公司會議的安排，主動申請提早入獄，但檢察官依舊抄家式羅織罪狀，只因「我叫王令麟」。

雖然至今已有11案獲判無罪確定，但王令麟無奈，對當事人來說，已經造成無法彌補的傷害，以浩鼎案為例，一開始鬧得滿城風雨，最後翁啟惠被判無罪定讞，官司是贏了，但名譽損失之大，讓諾貝爾獎得主呼聲最高的翁啟惠，很可能失去角逐機會。

王令麟進一步表示，力霸案發生前，經營的企業營收總額達630多億，員工達7000多人；力霸案發生後他被羈押，緊守不肯離開的員工剩下1000多人，營收銳減，國家損失稅收。最讓他扼腕的是，台開案期間，法官並未對他限制出境，讓東森電視得以在海外140幾個國家落地播送，一片榮景，但自力霸案起到獄政案，遭到限制出境長達12年之久，眼睜睜錯過了多少商機。

對於自己曾擔任過3屆立法委員、20年商會理事長，王令麟強調，他深知必須以身作則，商場上、企業經營上都必須奉公守法為經濟打拼，即便入監服刑也一樣要守法守紀，因此懇請法官判決無罪，還他清白。

同樣出庭答辯的蘇清俊則表示，其實北監有不成文慣例，對特殊、重大案件受刑人本就有特別管理，並非只給王令麟，檢察官指稱王令麟享特權，得以訂閱6份報紙，但前總統陳水扁，在獄中也訂閱了4份。另10名被告也全數否認犯罪，請求無罪判決，檢察官則請求法官加重刑度重判。言詞辯論自上午9點30分開庭至晚間結束，法官諭知10月9日下午3點宣判。

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