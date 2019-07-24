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纏訟官司20年11案無罪定讞　王令麟感慨：如深陷司法絞肉機

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▲▼總裁王令麟出席東森天美仕台北新辦公室落成剪綵。（圖／記者李毓康攝）

▲官司纏訟20年，11件起訴案最後無罪定讞，東森集團執行策略長王令麟感慨，人生還有幾個20年。（圖／記者李毓康攝）

記者楊佩琪／台北報導

東森集團執行策略長王令麟、前台北監獄副典獄長蘇清俊等人被控行賄、收賄部分進行言詞辯論。其實這不是王令麟面臨到的唯一官司，自台開案爆發起，受波及遭檢察官起訴17件案，具體求刑28年。20年過去，11案無罪定讞，讓王令麟感慨「人生有幾個20年」，一路走來，司法資源遭到浪費，對於當事人，尤其像他這樣的企業家，如同放入「絞肉機」般的煎熬，早已身心俱疲。

2007年初力霸集團經營失敗，王令麟80歲的父親王又曾無法面對，選擇避走海外，引發中華銀行擠兌風暴，社會一片譁然，也牽累王令麟創辦的東森集團。不到2個月時間，檢方共起訴王令麟17個案件，具體求刑28年。後經6年訴訟，最高法院於2013年8月14日宣判，除內線交易案外，駁回其上訴，不得易科罰金有罪部分合併應執行期3年10個月。

日前內線交易案無罪定讞，算一算力霸東森案至今，王令麟一共11案無罪定讞。原以為可以重拾新生活，但沒想到就在王令麟獲假釋前夕，卻又遭檢方指控行賄監所人員。根據檢方起訴，王令麟被指涉嫌牛排、SKII等禮品行賄包括前台北監獄副典獄長蘇清俊、科長祖興華等人，以換取能在獄中有專屬辦公室等特權。

王令麟無奈，只能說欲加之罪，何患無辭。例如他是在2013年11月入監，2014年11月申請假釋在案，假釋委員會已經通過，正要報請法務部，卻被檢方認定於2014年10月出現行賄換特權的狀況，假釋都通過了才行賄？根本不合邏輯，檢方的濫訴、濫權到這個地步，難怪社會不相信司法。

又如檢方起訴認定，王令麟於2014年3月間，得知弟弟王令僑與同監同舍受刑人相處受到委屈，指示下屬向蘇清俊請託為王令僑移舍房，王令僑最後被移往別的舍房，還有熟識的舍監照料。但其實，他當時是請下屬向蘇清俊了解如何申請調舍房，還沒得到回覆，教化科早已簽報，王令僑也早被移調到新舍房。

細觀各個時間點，根本與蘇清俊、科長祖興華一點關係都沒有。更不用提檢方指控他以5片牛肉、1組SKII行賄，但對價關係呢？檢方洋洋灑灑指控他10多項犯罪行為，但都不是事實。

王令麟表示，力霸案轟轟烈烈，牽連東森集團，其中以收購東森媒體科技股票，及亞太固網纜線數據機買賣定罪背信部分，他的辯護律師及台大教授李茂生都認為，該案是引用了錯誤法條的判決，他可以聲請再審，但當時他決定不聲請，先行入獄，只為平撫社會憤怒，並以代父贖罪的心情入監。

20年來皆是如此，他通通沒有逃避。如同前大法官許秀玉曾提到「王家第二代一個都沒有逃掉，反而相當低調地面對國人的指責，而且幾乎沒有反抗、不找藉口地赴監受刑。對於過往犯行，他們沒有辯解，安靜地面對司法審判、 接受司法制裁，司法追訴程序因而可以順利完成。」

王令麟強調，他曾在1998年12月擔任立法院委員兼黨團書記長時，推動《法院組織法》的修法，到現在他都不後悔，仍然對司法有信心，相信法院一定有公平正義存在。前後20年了，他出庭500多次從沒缺席，但人生又有幾個20年？

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關鍵字：獄政案,行賄,SKII,牛排,牛肉,台北監獄,特權

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