集資圈購股票吸金超過16億　股市炒手胞妹更審判9年半

▲昇亞、萬事達吸金案，更審將主嫌判刑9年半。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

知名股市炒手「小三」鄒勝胞妹鄒春香，與姪子鄒官羽成立「昇亞行銷實業」、「萬事通」公司，以集資圈購未上市櫃股票為幌子，並保證最高獲利30％，2年多吸金16.4億元。鄒官羽遭判刑9年定讞，而鄒春香的部分則被撤銷發回，高院30日更審將鄒春香判刑9年6月，並宣告沒收不法所得4.8億餘元。可上訴。

判決指出，2013年4月至2015年7月間，鄒春香、鄒官羽等人，利用旗下業務員透過LINE群組、Call客行銷，或由業務員舉辦團購未上市股票說明會等手法，向投資者鼓吹霹靂、大量、正淩等近30檔股票，謊稱只要40天到3個月，就可保證獲利8～30％，吸引被害人紛紛掏錢投資。但約有700名被害人投資後卻血本無歸，其中不乏商界人士及醫師，最多更投資達5000餘萬元。

但「昇亞行銷實業」、「萬事通」公司卻在2015年間7月份無預警倒閉，被害人求償無門，紛紛向檢調單位檢舉，而檢調掌握線報後，在2016年初發動偵查行動，搜索鄒女等人位於台北市、新北市住處，帶回犯罪嫌疑人14人偵訊，並查扣相關帳冊、電腦與手機。全案於2016年中偵查終結，檢方對鄒氏姑姪，以及13名公司幹部、員工，提起公訴。

法院審理後，二審依《銀行法》判鄒春香10年、鄒官羽9年，並宣告沒收犯罪所得6.5億元；另昇亞、萬事通公司幹部、員工13人各被判1年10月至7年不等徒刑，部分被告獲緩刑。案經上訴最高法院，最高法院僅將鄒春香部分，撤銷發回更審，另外鄒官羽等人則駁回上訴定讞。

鄒春香更審部分於30日宣判，更審法院仍依《銀行法》「非法經營收受存款業務罪」，判刑9年6月，並宣告沒收犯罪所得4.81萬餘元。本案仍可上訴。

