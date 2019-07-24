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5片牛肉1組SKII換坐爽牢？王令麟批「最好笑行賄案」：人權被硬拗成特權

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▲▼ 王令麟，王總裁，總裁，工商時報專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團執行策略長王令麟強調，檢方指控他行賄監所，不僅汙衊他的名譽，也是對默默付出的管理人員嚴重汙衊。（圖／記者徐文彬攝）

記者楊佩琪／台北報導

喧騰一時「史上最大獄政弊案」台北地方法院24日開庭，包括前台北監獄副典獄長蘇清俊、東森集團執行策略長王令麟等被告皆出庭應訊。王令麟表示，被稱為最大弊案卻只有5片牛肉和1組SKII？對照葉世文、林益世的千萬賄款，根本是「史上最好笑行賄案」，認為檢方的多項指控根本荒謬，受刑人人權、人情義理被硬拗成了特權，「沒有暴龍檢察官，就沒有恐龍法官。」

整場庭訊，多數被告及委任律師認為，檢方的指控出現不少有違事實或查證不清的狀況，望法官審酌後給予無罪判決。東森國際集團執行策略長王令麟則表示，等這天已經等了4年，全案也換了5位審判長、5位公訴檢察官；過程中18個證人、10次作證都是矯正署獄政人員，但顯然檢方對於矯正獄政事務有相當多的不瞭解和誤解，媒體再根據報導，導致以訛傳訛，好像他真的有行賄，只為了換坐爽牢。但此舉嚴重汙衊的默默堅守崗位的監所管理員，也汙衊了他的名譽，就像浩鼎案一樣，雷聲大雨點小，受傷最深的還是翁啟惠。

況且以時間點來看，檢方指控的行賄時間為2014年10月，他2014年11月申請假釋，「有人會在即將獲得假釋時才去行賄嗎？」不僅不符合經驗法則，也不合社會常情。

而檢方指控他以禮品換取特權，讓他得以在北監擁有「專屬」辦公室，利用圖書管理員室接見員工辦公，訂閱6份報紙，還可自由選擇勞動區，有專用的剃頭刀，甚至獲得獄方安排特別接見。

王令麟反駁，剃刀是共用的；特別接見對象中，有城仲模、侯友宜，是被動的，因過去他曾擔任過立法委員，還曾參與《法院組織法》修正草案提案；主動申請特見的部分僅為對公司的和對高齡90多歲母親的關心，並未有特權。

另根據規定，受刑人每月可申請訂閱報紙，份數不限，哪來特權？圖書室內每個受刑人都有一張桌子，怎麼會是他獨享？每位受刑人也都有10小時的自由活動時間，他的室友作證，他都是趴在地上寫文件，而該些送到他手上的公司文件，也都經過矯正署審核。

但檢方指控因為行賄，使得他得以被調到工藝坊勞動，但實情是，北監為了拍為電影，籌辦新媒體訓練班，看中他的媒體經驗，由北監主管向矯正署報准，其實一開始他還拒絕。

至於檢方指控他拿5片牛排、1組SKII行賄，王令麟舉了名導演張作驥的例子，張作驥因性侵案入獄，將獄中生活製作成《鹹水雞的滋味》微電影，可見真實情況。當時北監科員祖興華到大賣場買牛肉分給所有受刑人加菜，他是感念、想還人情，推薦可向東森購物購買牛肉，順便為公司打廣告，並非行賄。

又被控以1組SKII行賄祖興華的妻子周淑芬部分，王令麟強調，周淑芬本就是東森購物的會員，因當時SKII大缺貨，祖興華拜託幫忙催貨。種種都是人情義理，怎麼會是行賄？反倒是回頭來看，一般受刑人在被提訊到法院出庭時，都只上手銬，但他還被戴上死囚才會上的腳鐐，根本是因為他才有的「特別待遇」。

他認為，檢方為了增加其在獄中特權的罪狀，連一把受刑人共用的電動剃頭刀都要栽贓，真的是欲加之罪，何患無辭，盼法官審酌，明察秋毫，「沒有暴龍檢察官，就不會有恐龍法官。」

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關鍵字：獄政案,行賄,SKII,牛排,牛肉,副典獄長,特別接見,張作驥,為電影

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