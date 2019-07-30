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台東法官郭玉林判決當臉書寫　法評會建議免除法官職務

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▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台東地院法官郭玉林，將判決書當臉書寫，司法院法官評鑑委員會決議將他送監察院審查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

台東地院法官郭玉林，把自己與同院法官吳俐臻因宿舍種菜的私人糾紛寫進判決書中，還報警要逮捕在法院宿舍種菜的吳父；另外他也在判決書中，諷刺參審制、觀審制浪費司法資源，遭移送法官評鑑委員會議處。法評會在30日做出決議，決議將郭玉林送監察院審查，並建議免除法官職務，轉任其他公職，或其他較重的處分。

媒體在4月間做出報導，指稱台東地院2名法官長期不睦。民事庭的法官郭玉林，看不慣女法官吳俐臻的父親把宿舍旁的庭院闢建菜園，用公家自來水澆花種菜，竟然報警抓女法官父親，更離譜的是，郭法官還氣到在其他案件的判決書中，怒批女法官及其父行為，還宣稱對方拿鋤頭、鐮刀及偷拍他，造成法官人身安危受到威脅，被批評是「判決書當臉書寫」。

而郭玉林濫用判決書的案例還不只一件，他還評論司法院的國民法官制度及台東地院工作分配，行為相當脫序。而郭玉林在判決書中批評吳俐臻的事件爆發後，台東地院隨即具狀請求「法官評鑑委員會」進行個案評鑑。法評會也在30日做出決議，決議將郭玉林送監察院審查，並建議免除法官職務，轉任其他公職，或其他較重的處分。

法評會經過調查後，認定郭玉林撰寫判決書失序的情況，除了法官宿舍爭議事件外，還對法院參審模擬法庭直指無益、耗費司法資源；另外也暗諷觀審制模擬法庭濫用司法資源；以及在3份判決中中，任意指摘刑事庭法官採用證據不當、違法羈押等與各該判決無關之內容。總計共6份判決書失當。

法評會認為，郭玉林無端前後反覆6次故意於判決書中置入與本案無關事項，以判決書公器作為個人抒發與本案不相關意念之工具，忽略人民有要求國家司法廉正中立之基本權利，其行為已形成行為慣性，事後猶辯稱為法律見解，毫不知錯誤與悔改，有懲戒必要。故依《法官法》規定，將郭玉林送監察院審查，並建議免除法官職務，轉任其他公職，或其他較重的處分。


 

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