　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

徵信天后江梅綺偷拍裸照、性愛光碟勒索　10月改判2年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲臺灣高等法院刑事庭大廈,臺灣高等法院（圖／記者季相儒攝）

▲江梅綺涉嫌偷拍裸照、性愛光碟，高院二審改判2年。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

有「徵信天后」封號的「女人徵信公司」負責人江梅綺，在利用受託蒐證抓姦時，利用針孔偷拍一名國小女老師裸照，也偷拍一名法院女科長的性愛光碟，向2人勒索錢財；另外行賄監理所僱員、警員取得個資。一審將她判刑10月，案經上訴，高院30日二審改認定她犯「恐嚇取財」、「妨害秘密」等罪，判刑2年。可上訴。

江梅綺2001年成立徵信公司，創業8年後再創「江梅綺女人徵信公司」，以清一色的女員工跟監蒐證，風格獨樹一格，業界紛紛跟進，她也因此獲得「徵信天后」的封號。但她2011年間，受託查詢士林地院法院趙姓女科長的案件，當時由公司的總監周家銘負責。周男等人潛入趙女家中臥室裝針孔攝影機，偷拍到趙女與男子的性愛光碟，並將光碟寄給趙女，打電話恐嚇要她離職，「這份小禮物顯然是小菜一碟，不足以塞你牙縫」、「真正的大禮物，我已經準備好了，只是還在看你的表現」恐嚇趙女離職，並勒索錢財。

2012年間，江梅綺又受託調查某國小林姓女老師，徵信社的張姓員工到女老師家中偷拍對方裸照，並將光碟寄到女老師學校，再打電話向女老師恐嚇勒索錢財，女老師報警，全案因此爆發。檢警調查後，發現江梅綺又透過公司員工的關係，行賄監理所僱員、警員以取得個資。檢方對江梅綺、周家銘等10人，依照「行賄」、「恐嚇取財」、「妨害秘密」等罪，提起公訴。

一審法院審理後，僅認定江梅綺犯下「恐嚇取財罪」，輕判有期徒刑10月，得易科罰金30萬元。案經上訴，高等法院二審於30日宣判，改認定江梅綺犯下「恐嚇取財」、「妨害秘密」等罪，考量她犯後飾詞狡辯，不知悔悟，高院將她改判有期徒刑2年；同案被告周家銘，也遭判刑1年10月，可上訴。

江梅綺除本案遭判刑外，先前遭偷拍性愛光碟的法院女科長也起訴求償，高院更審判決江梅綺須賠償30萬元，目前案件上訴最高法院審理中。

ET快訊
韓粉出庭求饒道歉5次！王瑞德曝下一波提告對象：給你驚喜兼驚嚇
只有蔡英文沒買免稅品？立委氣炸喊告　華航道歉了：聊天節目誤會
「我去運動」夫騙50年糟糠妻！進摩鐵練刺槍術..小三：他不舉
沒工作很丟臉！失業男過年家中輕生　老父蹲門口悔：以前很聽話

關鍵字：法律,人權,徵信,江梅綺,女人,詐欺罪,二審,高等法院,性愛光碟,裸照,貪汙

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「女人幫女人」卻拍裸照勒索　江梅綺被判10個月

江梅綺痛哭：起碼哥哥江冠興死在願望裡，夢的代價太大

徵信業無底薪　常為業績拿偷拍畫面向跟被監者勒索

黃琪「白布蓋臉」坐輪椅出庭　問答口吃「激動手抖」

搭公車只投3元「下站補」卻直送警局　少女爆哭控司機酸她：搭霸王車

華航副機師失戀發酒瘋！　隨機攔女騎士壓地狂毆下場出爐

鬧分手...恐怖男載摩鐵「交疊硬刺」　女友驚喊：不要！他怒甩巴掌枕頭狂悶

集資圈購股票吸金超過16億　股市炒手胞妹更審判9年半

「蔡英文修官邸1億2千萬」　退伍軍人臉書張貼假消息被約談

心疼爸遭「騙屋詐貸」！薔薔爆怒狂轟「詐騙集團」：OO全割下來...反挨告

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

半夜不睡覺High翻！柴瘋狂「過肩摔」　後方主子傻眼貓咪：發神經膩？

Ella產後打噴嚏就漏尿　一聽「勁寶小奶音」都值得了！

雞聲尖叫！戲精哈士奇不想打針 對醫生「狂飆XX娘」媽：哪學的？

「三商巧福」員工未按SOP做事 主管大聲斥罵！客人嚇壞投訴

菸嗓女孩飆《我最親愛的》給過世爺爺　唱到哽咽好心疼QQ

黃琪「白布蓋臉」坐輪椅出庭　問答口吃「激動手抖」

搭公車只投3元「下站補」卻直送警局　少女爆哭控司機酸她：搭霸王車

華航副機師失戀發酒瘋！　隨機攔女騎士壓地狂毆下場出爐

鬧分手...恐怖男載摩鐵「交疊硬刺」　女友驚喊：不要！他怒甩巴掌枕頭狂悶

集資圈購股票吸金超過16億　股市炒手胞妹更審判9年半

「蔡英文修官邸1億2千萬」　退伍軍人臉書張貼假消息被約談

心疼爸遭「騙屋詐貸」！薔薔爆怒狂轟「詐騙集團」：OO全割下來...反挨告

鹿港玄武宮火警！燒成焦黑神明也遭殃　疑點香器故障釀禍

一個動作躲過5連撞！外籍司機「防禦駕駛」 秒切路肩免遭貨車追尾

6男持棍棒一陣亂打　桃園燒烤店股東糾紛暗夜遭砸

快訊／同意擔任國政顧問總召　張善政：讓韓國瑜自己去找最適合副手

小狐蝠現身！　龜山島珍稀狐蝠家族繁衍多代子孫

被要求「當選總統前不喝酒」　韓國瑜怒：有跟我生活在一起？

黃琪「白布蓋臉」坐輪椅出庭　問答口吃「激動手抖」

桃園哥實測變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐　網看呆...達人揭關鍵

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

強生出任英國首相　蔡英文：希望持續深化各領域夥伴關係

搭公車只投3元「下站補」卻直送警局　少女爆哭控司機酸她：搭霸王車

郭瑤琪有望平反？找不到２萬美金誰說了算 證據法則與自由心證的省｜行動法庭 第2４集

九鵬基地飛彈試射　國防部：昨命中率達95.1％

社會熱門新聞

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離..

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身..

他逼車嗆騎士「快車道」　遭警打..

台灣名律師對日本OL伸狼爪　震..

新莊公公持鋸砍媳親友　血濺滿地

控UNIQLO擺設害兒破相　檢..

練臥舉槓鈴壓頸　4員工被起訴

酒店妹劈腿多金男　「洗香香」慘..

「500萬玩具鈔裝大布袋」被識..

小姐脫衣陪酒還可做S　台南情色..

好心收留已婚朋友「住樓上房間」..

重機騎士突往內側切！擦撞汽車重..

他騙妻去運動！卻進摩鐵練刺槍術..

女刑警無懼飆速180公里追槍手

更多熱門

相關新聞

高職狼師判27年　非常上訴成功改判20年

台南某國立高職的孫姓數學老師，以怪力亂神之說誘騙性侵9名女學生，最後遭判刑27年，早已入監服刑。但他請求檢察總長提出非常上訴，認為自己應該適用舊法有期徒刑最高上限20年為限，檢察總長認為有理，為他非常上訴。案經最高法院審理後，也認定有理，改判孫姓狼師有期徒刑20年定讞。

夜店殺警案第73嫌　二審判8年10月

法操新書看完讓人「法」力無窮

臉書群組PO少女裸照　他拒刪除賠9萬

恐怖情人潑酸毀容　判刑4年2月定讞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

黃曉明對Angelababy的暱稱變了！

韓國瑜伽老師「雪乳下壓」　細看驚覺沒穿內衣

排水孔驚見「滾燙紅光」！神人解答被讚爆

媽媽剛病逝…18歲女大生飯店離奇死亡

「隱乳女神」趴水道俯衝…半球走光來不及遮！

即／嘉義男被撞雙腿截斷　拔管身亡

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

日本妹買水果6樣800元怒嗆：被坑了

汪揪同伴跳水田　鄉音爸崩潰大喊

科摩多巨蜥6口生吞猴子　血腥畫面曝光

爸一句「借他玩」喵放尾狂甩逗兒

即／巴西監獄暴動「16人遭斬首」

私菸案陳菊「毫髮無傷」　黃國昌回應了

女嬰「一串耳垂」全臉畸形　爸嚇傻　

更多

最夯影音

更多

蔡阿嘎特搜！全台超佛心10元美食 爽嗑雞排、粉圓冰...驚喊：太扯了

自知難逃視訊家屬「幫照顧女兒」　太平槍手圍戰中太陽穴中彈亡

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

師傅「仰賴繩索」掛5樓外牆施工　惡鄰底下猛拉扯：我叫你下來！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面