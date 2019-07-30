徵信天后江梅綺偷拍裸照、性愛光碟勒索　10月改判2年

▲江梅綺涉嫌偷拍裸照、性愛光碟，高院二審改判2年。（圖／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

有「徵信天后」封號的「女人徵信公司」負責人江梅綺，在利用受託蒐證抓姦時，利用針孔偷拍一名國小女老師裸照，也偷拍一名法院女科長的性愛光碟，向2人勒索錢財；另外行賄監理所僱員、警員取得個資。一審將她判刑10月，案經上訴，高院30日二審改認定她犯「恐嚇取財」、「妨害秘密」等罪，判刑2年。可上訴。

江梅綺2001年成立徵信公司，創業8年後再創「江梅綺女人徵信公司」，以清一色的女員工跟監蒐證，風格獨樹一格，業界紛紛跟進，她也因此獲得「徵信天后」的封號。但她2011年間，受託查詢士林地院法院趙姓女科長的案件，當時由公司的總監周家銘負責。周男等人潛入趙女家中臥室裝針孔攝影機，偷拍到趙女與男子的性愛光碟，並將光碟寄給趙女，打電話恐嚇要她離職，「這份小禮物顯然是小菜一碟，不足以塞你牙縫」、「真正的大禮物，我已經準備好了，只是還在看你的表現」恐嚇趙女離職，並勒索錢財。

2012年間，江梅綺又受託調查某國小林姓女老師，徵信社的張姓員工到女老師家中偷拍對方裸照，並將光碟寄到女老師學校，再打電話向女老師恐嚇勒索錢財，女老師報警，全案因此爆發。檢警調查後，發現江梅綺又透過公司員工的關係，行賄監理所僱員、警員以取得個資。檢方對江梅綺、周家銘等10人，依照「行賄」、「恐嚇取財」、「妨害秘密」等罪，提起公訴。

一審法院審理後，僅認定江梅綺犯下「恐嚇取財罪」，輕判有期徒刑10月，得易科罰金30萬元。案經上訴，高等法院二審於30日宣判，改認定江梅綺犯下「恐嚇取財」、「妨害秘密」等罪，考量她犯後飾詞狡辯，不知悔悟，高院將她改判有期徒刑2年；同案被告周家銘，也遭判刑1年10月，可上訴。

江梅綺除本案遭判刑外，先前遭偷拍性愛光碟的法院女科長也起訴求償，高院更審判決江梅綺須賠償30萬元，目前案件上訴最高法院審理中。