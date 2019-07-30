金鼎證創辦人張平沼挪用2億5千萬　一審無罪二審改判6月

▲張平沼因挪用資金案，遭判刑6月。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

金鼎證券創辦人張平沼，為了鞏固金鼎證經營權，找姪子張國安、外甥女林瑞足以競遠、匯普公司等名義，以增加結構債RS交易的手法，挪用金鼎證2億5000萬元，3人均被提起公訴。一審均判無罪，案經上訴，高等法院二審改認定3人均犯下背信未遂罪，將3人均判刑6月，得易科罰金16萬2千元。可上訴。

台灣商業聯合總會名譽理事長、金鼎證券創辦人張平沼，2005年結構債風暴時，與妻子陳淑珠處理金鼎投信近86億元結構債，為了規避1億多的損失，將結構債虧損轉嫁到旗下金鼎證的帳上，高院二審將張平沼判刑7年半、陳淑珠判刑8年半，目前撤銷發回更審中。本案為金鼎證結構債案的後續。

2006年間，開發金控打算併購金鼎證、遠東證，當時張平沼為了鞏固經營權，將金鼎證部分債券移至家族投資的競遠、匯普公司（分別由張平沼的姪子張國安、外甥女林瑞足擔任負責人）；張平沼卻未告知金鼎證，並假借競遠、匯普增加結構債RS（債券附買回）交易名義挪用2億5000萬元購買第一證股票，直到隔年8月被金管會發現，張平沼等人才將資金陸續歸還金鼎證。檢方因此認定張平沼等3人，涉犯《證券交易法》等罪，提起公訴。

一審法院審理後，以查無實證為由，判處張平沼等3人均無罪。檢方上訴二審，高等法院審理後，30日出現逆轉判決。高院依照相關證人證詞、銀行帳戶存款明細、存提款憑證、會議紀錄、金鼎證券公司RS交易相關資料等證據資料，認定張平沼等3人均有罪，成立刑法的「共同背信未遂罪」。

高院量刑理由中指出，審酌張平沼等3人非法挪用金鼎證券公司資金，謀取私利，所為均應予非難。但因張平沼等人挪用行為，並未對金鼎證券公司發生實害，高院因此依照舊刑法的規定，僅判刑1年。另依《減刑條例》規定，減刑為6月，得易科罰金16萬2千元。可上訴。

