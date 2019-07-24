總統專機之便偷渡免稅菸「倍數成長」　馬英九3677條到蔡英文9800條

▲國安人員偷渡免稅菸數量。點圖可放大（圖／ETtoday整理製表）



政治中心／綜合報導

國安特勤人員走私菸案風波越演越烈，根據資深退休特勤人員表示，這項陋習已經行之有年，甚至可以追溯到「李登輝時代的大安警衛室」。據瞭解，在前總統馬英九任內最多團購近4千條菸，而總統蔡英文這次出訪團購9800條菸，是近五年來數字最多的。

綜合媒體報導，相關人士爆料近5年的統計資料，馬英九20141月的「聖宏專案」團購288條免稅菸品，2014年7月「聖誼專案」團購1790條，2015年7月「久揚專案」團購2973條，2016年3月團購3677條，逐年呈倍數長。

▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）



而到了蔡英文任內，2016年6月首次出訪的「英翔專案」訂購342條菸，2017年10月「太平洋友邦之旅」訂購2420條菸，才隔一年就多了2078條菸品。

隔年，2018年4月的「同心永固之旅」訂購2474條菸，同年8月「同慶之旅」訂購4492條菸，2019年3月「海洋民主之旅」訂購6856條菸，到了這次的「自由民主永續之旅」免稅菸品的訂購量達到最高峰9800條。

▲蔡英文。（圖／攝影中心攝）



內情人士坦言，國安局這種藉由總統出訪期間，超量向航空公司訂購免稅品的陋習，其實早已行之有年，金額數量都有相當規模，一直以來被當成內部人士的「福利」，經查最早可以追溯到李登輝時代的「大安警衛室」。這次涉案的的國安特勤官人員少校吳宗憲、軍官張恒嘉24日已遭檢調裁定羈押禁見，吳宗憲接受偵訊時坦承是幫他人代購，並非與私梟合作賺差價，同時主動交出一份50人的名團購名單證明。

蔡英文對於本次的走私菸品案相當震怒，24日府方發言人丁允恭證實，確實早在蔡英文上任前就有類似狀況，不過數字等細節還要再釐清。

而國安局人員紀律因本次走私事件受到撻伐，國安局長彭勝竹於第一時間請辭獲准，24日丁允恭宣布由退輔會主委邱國正接任。

▲謝世謙、彭勝竹。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）

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