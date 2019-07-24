　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統專機之便偷渡免稅菸「倍數成長」　馬英九3677條到蔡英文9800條

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國安人員偷渡免稅菸數量。（圖／記者李帛窈 整理製表）

▲國安人員偷渡免稅菸數量。點圖可放大（圖／ETtoday整理製表） 

政治中心／綜合報導

國安特勤人員走私菸案風波越演越烈，根據資深退休特勤人員表示，這項陋習已經行之有年，甚至可以追溯到「李登輝時代的大安警衛室」。據瞭解，在前總統馬英九任內最多團購近4千條菸，而總統蔡英文這次出訪團購9800條菸，是近五年來數字最多的。

綜合媒體報導，相關人士爆料近5年的統計資料，馬英九20141月的「聖宏專案」團購288條免稅菸品，2014年7月「聖誼專案」團購1790條，2015年7月「久揚專案」團購2973條，2016年3月團購3677條，逐年呈倍數長。

▲▼馬英九、吳敦義記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九。（資料照／記者李毓康攝）

而到了蔡英文任內，2016年6月首次出訪的「英翔專案」訂購342條菸，2017年10月「太平洋友邦之旅」訂購2420條菸，才隔一年就多了2078條菸品。

隔年，2018年4月的「同心永固之旅」訂購2474條菸，同年8月「同慶之旅」訂購4492條菸，2019年3月「海洋民主之旅」訂購6856條菸，到了這次的「自由民主永續之旅」免稅菸品的訂購量達到最高峰9800條。

▲▼蔡英文機場發表「自由民主永續之旅」返國談話。（圖／攝影中心攝）

▲蔡英文。（圖／攝影中心攝）

內情人士坦言，國安局這種藉由總統出訪期間，超量向航空公司訂購免稅品的陋習，其實早已行之有年，金額數量都有相當規模，一直以來被當成內部人士的「福利」，經查最早可以追溯到李登輝時代的「大安警衛室」。這次涉案的的國安特勤官人員少校吳宗憲、軍官張恒嘉24日已遭檢調裁定羈押禁見，吳宗憲接受偵訊時坦承是幫他人代購，並非與私梟合作賺差價，同時主動交出一份50人的名團購名單證明。

蔡英文對於本次的走私菸品案相當震怒，24日府方發言人丁允恭證實，確實早在蔡英文上任前就有類似狀況，不過數字等細節還要再釐清。

而國安局人員紀律因本次走私事件受到撻伐，國安局長彭勝竹於第一時間請辭獲准，24日丁允恭宣布由退輔會主委邱國正接任。

▲▼謝世謙、彭勝竹。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）

▲謝世謙、彭勝竹。（合成圖／記者李毓康、季相儒攝）

其他人也看了這些...

► 馬英九任內私菸4千條？總統府：數字細節還要再釐清
 派5輛貨車運私菸？總統府還在查：車輛由侍衛室調度
► 國安私菸風暴！退輔會主委邱國正接任國安局長

更多內幕...

► 獨／檢調追私菸金流　吳宗憲一張信用卡刷645萬「手法」曝光
► 9200條私菸離奇「五度五關」！　分裝5貨櫃作法與一般免稅品不同
 吳宗憲「一張卡刷645萬」買9800條私菸！專家揭特殊管道：只有3種可能

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」
iPhone 11實機照曝光！搭載「3大亮點」來襲　藍牙可配
艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應了
爆分手王瞳！艾成8個月前「一句話」早埋情變玄機

關鍵字：免稅菸,國安局,馬英九,蔡英文,總統專機

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

替黃國昌兌現承諾！王奕凱「願賭服輸」　26日在這發1000份雞排

總統專機之便偷渡免稅菸「倍數成長」　馬英九3677條到蔡英文9800條

「沒有F1」直線加速賽先來！　韓國瑜跨上哈雷大喊：powerful

馬維拉救援！久安專案偷渡近4千條菸　黃暐翰：我完全不知道

陸國防白皮書重砲台獨　國防部：一貫統戰伎倆

陸國防白皮書「胡亂批判」　總統府：台灣自由民主才一點都不能少

滅蚊靠爬樹？韓國瑜早知有專業機具可用「8度狂讚好聰明」

民進黨爛帳推前朝？ 洪孟楷：為何不怪林則徐燒鴉片沒燒菸草

吳宗憲「溢繳」645萬卡費買菸　曾銘宗籲檢調徹查銀行金錢流向

他傳授「愛與包容手卡」3步驟大公開！製作結局神翻轉　網一看笑歪：會上癮

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

替黃國昌兌現承諾！王奕凱「願賭服輸」　26日在這發1000份雞排

總統專機之便偷渡免稅菸「倍數成長」　馬英九3677條到蔡英文9800條

「沒有F1」直線加速賽先來！　韓國瑜跨上哈雷大喊：powerful

馬維拉救援！久安專案偷渡近4千條菸　黃暐翰：我完全不知道

陸國防白皮書重砲台獨　國防部：一貫統戰伎倆

陸國防白皮書「胡亂批判」　總統府：台灣自由民主才一點都不能少

滅蚊靠爬樹？韓國瑜早知有專業機具可用「8度狂讚好聰明」

民進黨爛帳推前朝？ 洪孟楷：為何不怪林則徐燒鴉片沒燒菸草

吳宗憲「溢繳」645萬卡費買菸　曾銘宗籲檢調徹查銀行金錢流向

他傳授「愛與包容手卡」3步驟大公開！製作結局神翻轉　網一看笑歪：會上癮

【廣編】你看片我買單！凱擘夏季限定回饋　看電影再抽看片金

中職／左手傳球未達水準　張偉聖持續兩邊練

靠北渣男出名！安瑪莉傳遞正能量　「社群網站不只是放網美照」

利用職權包庇家人！前法官判刑6個月　當場癱軟被拖出法庭

住這免稅免役！揭密DMZ敏感聚落「自由之村」　女村民和外人結婚就得搬

瓊斯盃／首戰抗韓失利　中華白4分不敵KB Stars

南科文青美食！上市櫃女主管棄高薪　創業圓夢只因這原因

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

王瞳捲不倫戀...命理師曝和艾成「分手原因」：誘惑讓人失去分寸

淚眼緊盯阿公斷氣！9歲孫「天堂蓋別墅」藏洋蔥：忍哭怕爸爸傷心　網全鼻酸

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹..

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的..

國安局吳宗憲「已走私8年」！供..

吳宗憲一張卡刷645萬　專家：..

私菸傷蔡！學者估核彈級戰爭來了

韓國瑜提副手條件：這時候小我根..

吳宗憲私菸50人名單　還有貴婦..

快訊／NCC再罰中天新聞160..

交出50人代購名單！吳宗憲爆不..

黃暐瀚認了：馬英九時期專機團員..

私菸案「團爸」名單出爐　檢調將..

搭國安局私菸便車！華航「地勤美..

台灣迷因創「爛瑜衝樹」　神註釋..

小萌妹問為什麼從醫生變市長　柯..

更多熱門

相關新聞

久安專案偷渡近4千條菸　黃暐翰：我完全不知道

私菸案風波進入司法程序，遭疑涉案的中央機關紛紛自清。對此，資深媒體人黃暐瀚24日在臉書暗諷「萬事交給、馬維拉」，另也澄清媒體報導指前總統馬英九任內的「久安專案」團購將近4千條菸，跟隨出訪久安專案的黃暐瀚則澄清「我完全不知道」。

洪孟楷：民進黨為何不怪林則徐燒鴉片沒燒菸草

吳宗憲「溢繳」645萬買菸　曾銘宗：金流銀行都有紀錄

國安會沒團購僅司機託購「個位數」菸品？府：待調查釐清

一張卡刷645萬走私菸？他曝這3方式辦得到

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 艾成王瞳 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

17歲電眼妹裸斃　敢喝敢玩圈子內超有名

龜山島龜首崩塌落石

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

1200到家！閨蜜蹭車「只肯付200」

妹子急拍肩「妳大便掉了」真相惹笑網

更多

最夯影音

更多

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面