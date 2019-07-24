綠黨民調／國安私菸風暴韓國瑜勝選大增？　四腳督蔡英文輸了

▲柯文哲、蔡英文、韓國瑜、郭台銘。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文出訪南美洲友邦，回國卻遇到國安私菸風暴，是否對選情有所影響？根據最新民調，若藍綠對決，蔡英文領先高雄市長韓國瑜，但兩人差距逐漸縮減；若台北市長柯文哲加入選戰，蔡英文與韓國瑜打平；若鴻海創辦人郭台銘也加入戰局，韓國瑜擊敗蔡英文。多數組合都呈現膠著狀態，柯文哲、郭台銘仍是2020大選變數。

綠黨與三立新聞網《94要客訴》合作，於7月22日至23日針對2020大選進行民調，調查對象為全國年滿20歲以上民眾，共完成市話樣本544通、手機樣本535通，並經戶籍、年齡、性別加權，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.9%，調查結果於24日公布。

民調以「如果明天就是總統選舉」進行調查，結果顯示，藍綠對決的狀況下，蔡英文將以43.7%的支持度擊敗韓國瑜的39.6%，但蔡英文領先韓國瑜的幅度從上週的6.2%縮減至4.1%，兩人差距正縮減中。

如果柯文哲參選2020總統大選，蔡英文與韓國瑜將以30%的支持度打平，而柯文哲則獲得24.6%的支持度。如果郭台銘也加入戰局，韓國瑜將以27.4%的支持度獲勝，接著依序是蔡英文25.4%、郭台銘18.9%、柯文哲17.2%。

如果郭台銘、柯文哲聯盟，韓國瑜將以29.5%與蔡英文打成平手，而郭台銘與柯文哲聯盟將獲得27.3%的支持度。多數組合都呈現膠著狀態，柯文哲、郭台銘是否參選，仍是2020大選的關鍵。

▲綠黨民調。（圖／翻攝綠黨臉書粉專）