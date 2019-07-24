吳宗憲「溢繳」645萬卡費買菸　曾銘宗籲檢調徹查銀行金錢流向

▲國安局吳宗憲涉走私香菸遭聲押。（資料照／記者趙永博攝）

記者楊蕓／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私9800條香菸，金額高達645萬元，據了解，吳宗憲是先將600多萬付給銀行，俗稱「溢繳」的方式，在刷卡時才得以授權通過。國民黨立委曾銘宗24日受訪時表示，究竟誰匯款給吳宗憲，是否與他交出的50人名單有關等，銀行一定都有留下紀錄，呼籲檢調單位繼續徹查金錢流向。

時代力量立委黃國昌爆料，吳宗憲每一筆訂單都是用同張信用卡刷卡，其中一筆更高達292萬元4460元。根據單據上的卡號追查，這張信用卡應是由玉山銀行發行，與賣場家樂福聯名，但以一般銀行在處理高額刷卡案來看，若超出原本信用卡額度，銀行會擔心有風險問題，不會允許授權通過，除非能提出財力證明或拿房地產擔保。

根據《ETtoday新聞雲》掌握消息指出，吳宗憲是先將600多萬付給銀行，俗稱「溢繳」，在刷卡時才得以授權通過，不會被銀行擋下，而黃國昌稍早也向本報記者證實確實如此。

對此，曾銘宗受訪時表示，如果這些錢已匯款給玉山銀行，銀行評估風險後也核准，就銀行作業來說，通通都會留下紀錄，若吳宗憲是「代購」，關鍵就是這些錢是用什麼方式匯給吳宗憲，是否與外傳吳宗憲交出的50人「團購名單」有關，銀行都會有金錢流向的相關紀錄，也呼籲檢調單位繼續追查。

另一方面，國安局23日啟動內部調查，要求局本部、特勤中心、科技中心、訓練中心共1500名同仁，全部填寫「自檢表」，要求有購買者必須填寫購買香菸的名稱、購買數量、購買金額，以及註明是現金交付或是銀行轉帳，並說明金融機構名稱、匯款帳號及收款人帳號。

總統府發言人丁允恭也證實，這次的超量購買免稅菸品行為，確實早在蔡英文上任前就有相關情況，不過詳細的數字等證據，還需要等待調查釐清。

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