「緣木求蚊」的傷心故事...網酸韓國瑜爬樹「搞錯蚊子特性」

▲韓國瑜爬樹。（圖／記者賴君欣攝）

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜怪招不斷，這次視察登革熱防疫工作，竟然「爬到樹上」看樹洞，不僅嚇壞一旁幕僚，也讓網友看傻眼，紛紛製作梗圖狂嘲諷。臉書粉絲專頁「貓與邪佞的手指」表示要分享一個「緣木求魚治登革熱的傷心故事」，專業講解韓國瑜爬樹防蚊根本就「搞錯蚊子特性」。

「貓與邪佞的手指」粉專指出，樹洞內積水的孑孓通常是白線斑蚊，但台灣南部地，位於北迴歸線以南的地區，登革熱傳播媒介主要是埃及斑蚊，「埃及斑蚊大部分是在室內活動，所以對都會區來說，威脅主要來自於埃及斑蚊。爬樹清樹洞的行為就是緣木求魚」。

另外，對於韓國瑜的「爬樹」行為，「貓與邪佞的手指」粉專批評，台灣的國家衛生研究院已研發出「磯玉柄」這項防疫工具，專門用來觀測天溝、樹洞等，這類位於高處的病媒蚊孳生問題。

貼文中翻出今年6月19日韓國瑜跟行政院副院長陳其邁前往金獅湖視察的影片，強調韓國瑜其實根本就知道有專業工具可以使用。貼文內容酸，「當時便疾管署人員有介紹磯玉柄，韓國瑜市長可能貴人多忘事？此外，爬樹是危險動作，有專業機具不用，硬要爬到三層樓高，韓市長不該為了搶畫面，做出危險示範」。

「貓與邪佞的手指」粉專提醒，「高雄目前正值連日大雨剛結束的時刻，應要提醒並動員社區重複『巡、倒、清、刷』的步驟。一般人高度可及的樹洞跟人造孳生源都清不完了，爬樹舉動根本是在作秀。市長的歌廳秀，要什麼時候才要做對事？做正事？」