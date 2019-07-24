韓國瑜爬樹⋯博客來秒推「爬樹的魚」　網朝聖：小編又撿到書！

▲韓國瑜爬樹視察登革熱災情後，博客來秒推「爬樹的魚」。（左圖／記者賴君欣攝；右圖／取自博客來）

記者林育綾／綜合報導

韓國瑜繼日前「撈水聞氣味」勘災後，今（24）日登革熱視察時，忽然身手矯健爬上3層樓高的樹，再度引發各界震驚；而博客來網路書店隨即在臉書專頁PO文推薦《爬樹的魚》一書，讓不少網友朝聖回應「小編反應太快，老闆該加薪了！」「真的hen會行銷」「小編又撿到書」「書又要大賣了！」

韓國瑜上午在高雄前鎮區勞工公園視察登革熱，突然萌起一個念頭「我想爬上去看看」，不顧旁人勸危險，一臉自信喊話「我還年輕啊、我體力好」，下秒竟一個MOVE跳上樹梢，爬上3層樓的高度，想要查看樹洞是否有積水，嚇壞現場隨行人員與媒體，頻頻大喊「市長小心！」此舉很快在網路和社群媒體發酵，引來褒貶不一。

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▲博客來秒推《爬樹的魚》，該書是一本關注閱讀障礙、同儕霸凌的校園小說。 （圖／翻攝自博客來臉書）

而博客來網路書店隨即在粉絲專頁PO文推薦《爬樹的魚》一書，推薦文提到「如果以爬樹的能力來評判一條魚，那麼魚會一輩子認為自己是大笨蛋！獻給每一個勇於與眾不同的個體，你，就是自己的英雄！」

該書是一本關注閱讀障礙、同儕霸凌的校園小說，作者為琳達‧茉樂莉‧杭特 （Lynda Mullaly Hunt），曾獲美國《紐約時報》暢銷書、亞馬遜年度最佳童書、美國施耐德家族好書獎、美國《學校圖書館期刊》最佳圖書獎，在世界售出11國版權，台灣的中文版由小天下出版發行。

這是繼不久前《為什麼愛說謊》之後，網路書店又抓緊機會推薦書籍。網友看了博客來推文後，也紛紛留言表示「小編真心猛」、「請幫小編加薪 這個社群反應力太強了」、「單進來 貨出去 博客來 發大財」、「被小編撿到書」、「真的很會行銷」、「韓總又帶動閱讀風氣」。時代力量議員黃捷也現身留言提到：「高雄市政府這個月的『每月一書』推薦有著落了！」



