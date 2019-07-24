遞機車鑰匙！人夫神寵妻「過戶給妳了」暖炸　劇情太霸氣…她狂愣回2字呆了

▲原PO老公拿鑰匙給她。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這種老公，簡直是燒了3輩子的好香啊！一名女網友日前貼出和老公的對話，說對方突然拿出一把機車鑰匙，原PO就納悶「這是誰的機車鑰匙啊？」接下來男方的回答和事情發展，讓她整個人只能不斷回答「蛤？」「好……」最後忍不住冒出OS「老公永遠都這麼霸氣」。其他人則是羨慕炸，「還是別人的老公好。」

這位女網友在臉書《爆廢公社》貼文，說老公有天突然拿了一把機車鑰匙「欸！這給妳」，讓她納悶反問「這是誰的機車鑰匙啊？」男方則回答「妳的啊！」原PO就傻住「蛤？」對方接著說「想說妳有台機車比較方便，就買了！」而且機車已經在樓下，問她要不要去看。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲男方準備了一台機車給原PO。（圖／翻攝自爆廢公社）

對話中，原PO蛤了2次，聽到老公問她要不要去看車，她默默地回了個「好……」，完全被老公的霸氣震懾住。但接下來看到車時的對話，更是許多女網友心目中的偶像劇情節：

原PO老公：喜歡嗎？這顏色還可以吧？

原PO：我喜歡！很喜歡很喜歡！謝謝你……

原PO老公：等到妳對台北路比較熟的時候，我再買車給妳！

原PO：轎車？

原PO老公：嗯！有一台L牌的車蠻適合妳的！到時候再買給妳！

原PO：好……謝謝老公……

原PO老公：對了！妳的機車我已經過戶到妳名下了，到時候繳稅的時候再跟我說，我再去繳！

▲原PO老公超寵妻，讓網友羨慕翻。（示意圖／Pixabay）

寵妻的行為，讓原PO忍不住在文中標註，「#老公永遠都這麼霸氣」、「#寶貝謝謝你」。其他女網友也紛紛直呼，「難怪有這麼多人喜歡別人的老公」、「妳上輩子是拯救全宇宙了嗎」、「別人的老公就是這麼神隊友」、「妳真的上輩子拯救銀河系的吧」、「我也想要一個老公ㄌ。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！