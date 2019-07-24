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火鍋附生蛋！他苦惱「每次都吃不下」　鄉民點破：不是煮來吃的...

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▲▼雞蛋,蛋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲雞蛋。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

吃火鍋時，最後用一顆雞蛋和麵做收尾再完美不過了！不過一名網友日前提出他的困擾，他表示每次他都吃不下店家附的雞蛋；好不容易某次想吃，卻又因為蛋殼不乾淨產生陰影。對此鄉民們紛紛給出實用意見，還有人表示這蛋根本不是要拿去煮的。

一名網友在PTT女孩版上發文，他表示去吃火鍋的時候，店家常常都會附一顆帶殼生蛋，不過他常常都是放著不吃，因為吃到後來都吃不完。某次在他食慾比較好的時候，想說把蛋打下去煮，但是一看到蛋殼上有些髒污，就秒抗拒，「雖然拿去廁所洗一下也是可以啦！但就不想吃了。」詢問其他人都是採取怎樣的作法。

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▲▼台中久違火鍋。（圖／記者徐溱謐攝）

▲火鍋示意圖。（圖／記者徐溱謐攝）

貼文一出，有一派網友認為雞蛋富含營養，一定會吃，還提供各種美味吃法，「打到湯裡煮到全熟」、「我都最後煮過蛋花湯當作ending耶，超美味」、「最後+麵一起吃才完美阿」、「打到湯裡用湯匙撈著煮半熟拿出來拌飯吃」、「我都全部吃完後丟下去水煮蛋」、「有蛋會莫名覺得整鍋CP值變高」、「有些店還沒有附咧！羨慕」。

不過也有人指出，雞蛋其實不是拿去煮來吃的，如果是拿去當沾醬，就不會有原PO「吃不完」的問題了，「蛋加蔥花、七味粉攪散，肉煮好後當沾醬」、「蛋黃會加在沙茶醬裡，蛋白丟掉」、「蛋黃是用來加進沙茶醬裡的，蛋白則是倒在生肉上，肉沾了生蛋白煮了會更滑嫩」。

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關鍵字：火鍋,雞蛋,沾醬,PTT

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