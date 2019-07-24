身高175↓的福利！火鍋店掛布條「差n公分換n片肉」　萬人噴口水：還好我矮

▲身高不到175公分沒關係，因為有肉肉可以吃！（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人都很羨慕高個子，但身高矮不一定是壞事！有網友日前看到麻辣鴛鴦火鍋店門口掛起布條，上面的活動讓他忍不住拍照傳上網，笑喊「突然覺得矮是好事」。仔細看看布條，上面寫著「低於175公分，差幾公分送幾片肉」，果然成功引發網友熱論，「還好我矮」、「在哪裡？我覺得我可以吃好幾盤肉了。」

台灣是美食寶島，也養出許多吃貨，許多店家就看準這點，舉辦各種吸引人的活動。就有網友在《爆廢公社》、《爆廢公社二館》分別貼出火鍋店活動，只見布條上面寫著「身高不是距離，吃肉不是壓力，即日起低於175公分，差幾公分送幾片肉」。

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貼出照片的網友文中直呼，「看到這廣告，突然覺得自己的身高變成了優勢，可以免費換一盤肉囉」、「哇……我可以拿10片，突然覺得矮是好事，廢友們可以拿幾片肉？」

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▲店家主打麻辣鴛鴦火鍋。（圖／翻攝自店家粉絲專頁）

照片引發熱論，許多人紛紛TAG好友揪團吃火鍋，「我有31片耶」、「我可以吃20片，這種時候，帶老公跟小孩根本就是多餘！我老公只能吃2片、兒子只有1片」、「哇賽我可以多28片，第一次覺得身高這麼驕傲。」

不過也有各種高個子留言，「我要倒貼7片」、「那我應該要吐還10片給店家」、「還要給店家8片哪招。」還有人笑說，「先生，我們禁帶外食喔（姚明：沒有啦！這一箱肉是要給你們的」、「老闆被高的女生傷過嗎？」

去吃過的網友則是留言透露店家資訊，「要拍照那個最矮的去量身高然後打卡，就可以了～會吃到很撐」。實際找出這家店，這間麻辣鴛鴦火鍋分別在台中、高雄開店，雖然是5月的活動，但因為討論度太高，店家便在粉絲專頁表示，「多人私訊我們活動到什麼時候，我們決定延長到8月31日，讓大家都有機會與時間參與這項活動～」

▲店家活動吸引上萬人討論。（圖／翻攝自店家粉絲專頁）

店家也公布9條活動規則：

1.先單點一盤肉

2.身高距離175公分差幾公分就送幾片肉

3.最多送一盤霸氣肉盤23片

4.限內用

5.小BABY也適用

6.麥克喬登也適用

7.五花牛or五花豬任選一種

8.每桌限推派一位代表

9.壽星活動與此活動擇一使用

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