快訊／林佳龍遲不調查華航　黃國昌：電磁紀錄恐被刪

▲黃國昌針對國安局涉嫌走私菸品一案召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私9800條香菸，全案進入司法程序。時代力量立委黃國昌24日表示，交通部長林佳龍說「咎責無上限」，但人民要聽的不是口號，現在遲遲不調查華航，是不是在等華航刪除電磁紀錄？

黃國昌表示，人民要知道歷任總統出訪到底買了多少煙，現在一堆媒體引用不明來源刊登出數量，請問交通部掌握數量了嗎？林佳龍說這是長年陋習，但發言的基礎是什麼，掌握每一次出訪的紀錄嗎？還是根本沒有請華航提供過，咎責無上限到底有什麼意義？還是林佳龍有苦說不出？

黃國昌說，現在調查的第一步就是叫華航把所有電磁紀錄交出來，他現在沒有看到交通部具體行動跟數字，他呼籲交通部立刻組成行政調查專案小組。

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