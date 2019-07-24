國安局私菸增至1萬條？總統出訪時「800條」已上專機...其中200條國外處理

▲吳宗憲等9名國安局官員被發現利用職務之便，購買並挾帶9800條免稅香菸要闖關。（圖／記者劉昌松攝）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

國安局少校侍衛官吳宗憲藉著總統出訪機會，竟藉著特殊通關禮遇夾帶9800條免稅菸品，引發社會譁然。但有消息傳出，香菸的數量其實高達1萬條，其中200條在總統出訪行程中以販售或其他方式處理掉了。

據《聯合新聞網》報導，檢調接到檢舉走私香菸的數量是9200條，但實際卻查緝出9800條；而總統專機出訪時，有800條香菸上機，其中200條在國外便以販售或其他方式處理掉了，所以返台時僅剩600條，因此被檢調查獲的香菸，除了放在倉庫中的9200條香菸，加上這隨專機運回桃園機場的600條，一共是9800條。全數香菸數量加總起來高達1萬條。

▲▼時代力量立委黃國昌踢爆國安局走私免稅菸 。（圖／黃國昌辦公室提供，下同）

但這隨總統專機的800條香菸卻是疑點重重，依規定，如果這批香菸是華航準備在機上販售的免稅菸品，除了已消耗掉的200條，剩餘600條應送回倉庫存放，而非在運回台灣後，混入存放倉庫中的9200條走私菸品，試圖隨國安局安排的車輛運出桃園機場管制區。整起事件仍有待檢調人員進一步調查以釐清案情。

《ETtoday東森新聞雲》稍早前詢問華航相關人員，包括公關媒體部經理吳守一等人，數人回應不是拒接電話，就是千篇一律的「全案仍在檢方調查釐清中，公司不方便回應」，對爆發的事件不敢多作回應。