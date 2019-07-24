　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

神隱三天　黃國昌飆罵：李大維是國安體系的太上皇嗎？

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃國昌針對國安局涉嫌走私菸品一案召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國安局私菸風波越演越烈，時代力量立委黃國昌24日再度開砲，點名負責督導國安局的國安會秘書長李大維早就該出來講，「不要躲在總統府」，放任這把火繼續燒到總統蔡英文，直呼「我無法了解國安體系的運作，李大維是國安體系的太上皇嗎？」

黃國昌表示，李大維早就該出來講，什麼樣的國安會秘書長，會放任這種事情火燒總統身上，自己卻躲在後面，「什麼時候官變這麼好做？自己躲在總統府裡面，我無法了解國安體系的運作，李大維是國安體系的太上皇嗎？」

「國安會不需要接受任何監督，這是什麼樣的國安體系？」黃國昌接著痛批，走私菸不是單一事件，國安會根本沒把立法院和人民放在眼裡，之前法務部長前邱太三因為關說案醜聞辭職，「我詢問國安會，邱太三什麼時候離職的，國安會已讀不回，還直接打電話來我辦公室說不便回答」，難道在中華民國憲政體制下還有一個秘密極權統治系統，讓國安會可以不受任何監督，出了這麼大包人還可以躲起來。

其他人也看了這些...

► 吳宗憲交出團購私菸「50人名單」　檢調比對還有貴婦團！
 國安局吳宗憲「已走私8年」！2少校「全程認罪」　供詞設斷點自扛刑責
► 私菸醜聞國安局2官員收押！檢追貪污共犯「最重判無期罰1億」

更多內幕...

► 永和警衛室憂將解散「狂團購私菸」！特勤爆：趁最後玩一票大的
► 9200條私菸離奇「五度五關」！　分裝5貨櫃作法與一般免稅品不同
 吳宗憲「一張卡刷645萬」買9800條私菸！專家揭特殊管道：只有3種可能

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

ET快訊
火鍋附生蛋！他苦惱「每次都吃不下」　網點破：不是煮來吃的
年收破百+住免費房！他曝生活慘吃土過日　網看支出明細：會出事
黃國昌再爆： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

關鍵字：走私菸,免稅菸,蔡英文,黃國昌,國安局,華航,謝世謙,,免稅,國安

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

減少車禍事故！蘇貞昌：最高補助4000裝設視覺輔助系統

快訊／「VVIP」走私9800條香菸！國安局吳宗憲遭聲押

前特勤：國安超買免稅品可追至老李時代　馬英九久安專案也約4000條菸

走私菸風暴！蔡其昌怒批國安特勤　「不只下台還要嚴辦到底」

韓國瑜爬樹茶登革熱引討論　柯文哲：有些事不要做嘛

吳釗燮與日訪賓聊天嘆：香菸事件讓出訪成果被沖淡

繼捧水來聞後再出招！韓國瑜視察防疫突爬3樓高樹：上面很多洞

國安局私菸2011年就有...訂單逐年增　柯文哲：積弊已深

韓國瑜嗆沒中心思想　柯文哲酸：一中各表、九二共識叫中心思想？

神隱三天　黃國昌飆罵：李大維是國安體系的太上皇嗎？

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

姐姐生理期半夜痛醒找藥吃　貼心柴叼「馬麻錢包」幫止痛

韓國瑜爬樹茶登革熱引討論　柯文哲：有些事不要做嘛

吳釗燮與日訪賓聊天嘆：香菸事件讓出訪成果被沖淡

繼捧水來聞後再出招！韓國瑜視察防疫突爬3樓高樹：上面很多洞

國安局私菸2011年就有...訂單逐年增　柯文哲：積弊已深

韓國瑜嗆沒中心思想　柯文哲酸：一中各表、九二共識叫中心思想？

神隱三天　黃國昌飆罵：李大維是國安體系的太上皇嗎？

快訊／林佳龍遲不調查華航　黃國昌：電磁紀錄恐被刪

國安局私菸增至1萬條？總統出訪時「800條」已上專機...其中200條國外處理

私菸關鍵證物都在「華航」黃國昌轟檢調：遲不行動在等什麼？

快訊／誰派車運私菸？黃國昌再爆： 5輛都是「總統府」的貨車　

248匹可變壓縮比引擎、10氣囊　Nissan Altima台灣前導網站上線

36歲坎諾還能打！　生涯首次單場3轟

渣男加「換妻俱樂部」揪3P！狂約炮喊：真的很爽　正宮淚崩：原諒換更深傷害

台南市三喜臨門　環保局、永康及城西焚化廠均得獎

韓國瑜爬樹茶登革熱引討論　柯文哲：有些事不要做嘛

吃威爾剛下體垂...問題竟在「腿」！　72歲翁雷射完天天晨勃

陸國防白皮書強調不擴張　台專家：與美做對比消弭威脅論

千萬準備入袋！她買大創49元「發票收納神器」　兌獎神速...網驚呆喊買

酒駕撞死烘焙師！金錢豹女判賠1068萬　胞姊不再上訴：賠償只是數字而已

雲端最有錢／不當冤大頭 　三大必買保障險

政治熱門新聞

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹..

吳宗憲一張卡刷645萬　專家：..

國安局吳宗憲「已走私8年」！供..

私菸傷蔡！學者估核彈級戰爭來了

吳宗憲私菸50人名單　還有貴婦..

韓國瑜提副手條件：這時候小我根..

交出50人代購名單！吳宗憲爆不..

黃暐瀚認了：馬英九時期專機團員..

搭國安局私菸便車！華航「地勤美..

私菸案「團爸」名單出爐　檢調將..

小萌妹問為什麼從醫生變市長　柯..

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的..

沈富雄：郭台銘一定選　當選機會..

辦私菸案長官不知　調查官徐安毅..

更多熱門

相關新聞

華航、長榮罷工罷工最大贏家　旅平險賣翻暴增1.78倍

國內航空華航、長榮今（2019）年短短4個月內接連發生兩起罷工事件，造成勞資雙方兩敗俱傷，同時也影響旅客權益，意外帶動民眾投保旅行綜合險熱潮。根據金管會最新統計，今年前6個月旅平險保費及件數皆大幅成長。

快訊／黃國昌：華航恐刪電磁紀錄

關鍵證物都在華航　黃國昌轟：檢調到底在等什麼？

黃國昌： 5輛載私菸是總統府的貨車　非國安局

林佳龍震怒了！派次長進駐華航調查

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

裸男當街隨機砍殺3人　法官不寒而慄

蘇慧倫爆5年婚變！老公「酒後說溜嘴」

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

吳宗憲一張卡刷645萬　專家：只有3種可能

更多

最夯影音

更多

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面