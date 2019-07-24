神隱三天　黃國昌飆罵：李大維是國安體系的太上皇嗎？

▲黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國安局私菸風波越演越烈，時代力量立委黃國昌24日再度開砲，點名負責督導國安局的國安會秘書長李大維早就該出來講，「不要躲在總統府」，放任這把火繼續燒到總統蔡英文，直呼「我無法了解國安體系的運作，李大維是國安體系的太上皇嗎？」

黃國昌表示，李大維早就該出來講，什麼樣的國安會秘書長，會放任這種事情火燒總統身上，自己卻躲在後面，「什麼時候官變這麼好做？自己躲在總統府裡面，我無法了解國安體系的運作，李大維是國安體系的太上皇嗎？」

「國安會不需要接受任何監督，這是什麼樣的國安體系？」黃國昌接著痛批，走私菸不是單一事件，國安會根本沒把立法院和人民放在眼裡，之前法務部長前邱太三因為關說案醜聞辭職，「我詢問國安會，邱太三什麼時候離職的，國安會已讀不回，還直接打電話來我辦公室說不便回答」，難道在中華民國憲政體制下還有一個秘密極權統治系統，讓國安會可以不受任何監督，出了這麼大包人還可以躲起來。

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