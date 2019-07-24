私菸關鍵證物都在「華航」黃國昌轟檢調：遲不行動在等什麼？

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國安局私菸風波越演越烈，時代力量立委黃國昌24日再度開砲，質疑究竟誰買多少菸、過去飛航專案有無案例，華航內部一定有紀錄，這是最直接的證據，但荒謬的是，全部人都知道這件事關鍵證物在華航，檢調到今天仍遲遲不對華航採取必要證據保全作為，「到底在等什麼？」

黃國昌指出，華航應該面對的責任非常清楚，第一是在行政法規上的責任，第二是刑事犯罪。行政法規上，華膳空廚在處理保稅物品的行政作業流程上，違反保稅倉庫管理規定，以及關稅法授權辦法等，而關務署信任華膳空廚進行自主管理，卻違反一堆規範，請問關務署何時開罰？

此外，黃國昌說，華膳空廚已證明欠缺自主管理能力，因此關務署現在應廢止華膳空廚的自主管裡許可，並由海關按照關稅法規定加以管理。

至於華航部份，黃國昌表示，依菸酒管理法，銷售五條以上就必須要有許可執照，華航明知吳宗憲沒有許可執照，為何還銷售？對於輸入菸品的管理竟已墮落到這種程度，不應繼續包庇華航。有關菸酒管理的部分，國庫署必須站出來說清楚。

黃國昌也痛批，哪一次飛航專案中買了多少煙，這是最直接的證據，華航內部一定有紀錄，但荒謬的是，全部人都知道這件事關鍵證物在華航，總統也下令徹查到底，但檢調到今天仍遲遲不對華航採取必要證據保全作為，「到底在等什麼？」

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