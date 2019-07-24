華航高層一片綠油油　柯志恩：拖前朝總統下水更顯心虛

▲中華航空。（圖／記者呂佳賢攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私9800條香菸，全案進入司法程序。國民黨立委柯志恩23日在臉書表示，太多疑點有待檢調釐清，最大可疑者就是一片綠油油的華航高層，因蔡英文上台而入主華航；若繼續亂拋煙霧彈或再牽拖前朝總統下水，只會凸顯蔡政府的龜縮、心虛，令人可鄙。

柯志恩表示，「國安感冒糖漿」家戶喻曉，沒想到一樁團購VVIP走私案，竟讓「國安」香菸一路爆紅、惡名昭彰。如果蔡總統不能把這件國安醜聞查個水落石出，揪出整個犯罪集團、予以嚴懲，則總統專機淪為走私專機的醜聞，恐成為蔡總統出訪記錄中永難抹去的汙點！

柯志恩說，總統府稱「機上的600條菸是要賣給機上乘客」，但總統專機的貴客有多少位呢？必須準備600條這麼多的菸品！這次隨總統出訪加勒比海友邦，除了陳菊秘書長、蔡其昌副院長、還有4位綠委、3位總統府發言人，加上媒體及隨行官員隨扈等，一趟專機頂多100人。

「一人買2條，也只需200條，哪需要600條菸呢？」柯志恩表示，搭乘專機的綠委和府方發言人被稱為「隨著總統、陳菊出征的最強發言部隊」，是否也該出來自清一下？否則總統府的說法未免有冤枉所有機上乘客之嫌。

柯志恩說，尤其，藏在華廚倉庫的9200條，必須出動5部車載送的184箱香菸，究竟如何通過層層關卡才能在管制區藏匿多日，且卸載時還須配合專機抵達時間，甚至光天化日之下還可以混入總統車隊？如此天衣無縫的搭配運作，豈是一位少校層級或是少數國安人員就可聯手完成？

柯志恩認為，太多疑點有待檢調釐清，最大可疑者就是一片綠油油的華航高層，因蔡英文上台而入主華航，如今捅出這麼荒謬的大弊案，難道不該出來主動澄清、謝罪下台？

柯志恩還說，可笑的是，蔡總統的臉書針對走私「檢討第2日進度報告」，第1點居然是「檢討過往長年積習情形，嚴格加以杜絕陋習」。請問這是哪門子的檢討！是否企圖把滔天弊案牽扯到「長年積習、陋習」就能轉移焦點？如此態度根本就是不知反省、忝不知恥。

最後，柯志恩說，請問蔡總統、請問蘇院長，華航高層誰有權限進入「後台」同意這批未稅菸的採購？不是每位高層都有下指令的權限，誰是幕後主謀、參與團購及金流去向為何、私菸出貨銷往何處？這些關鍵問題不說清楚如何杜天下人悠悠之口！請蔡政府不要再以「偵查不公開」做為擋箭牌了，繼續亂拋煙霧彈或再牽拖前朝總統下水，只會凸顯蔡政府的龜縮、心虛，令人可鄙。

▼華航董事長謝世謙。（圖／合成圖）

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