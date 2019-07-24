雲端最前線／最強外掛郭台銘參選2020？沈富雄：一定出來選

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儘管國民黨已確定由高雄市長韓國瑜出馬參選2020，但鴻海集團董事長郭台銘脫黨參選的傳聞不斷，近來也成為外界關注的焦點。前立法委員沈富雄就在23日公開表示郭台銘一定會參選2020，並表示郭台銘是在考慮自己與柯文哲支持者間的重疊度，且評估郭柯配、郭柯合哪一個對他才是最好的結果。對此議題，《雲端最前線》24日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、立委參選人黃啟嘉、時事評論員王時齊，與主持人一同深入剖析。

▲前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

鴻海集團董事長郭台銘脫黨參選的傳聞不斷，近來也成為外界關注的焦點。對於郭台銘出馬是否會降低參選與否的焦慮？台北市長柯文哲說，「我想會降低很多人的焦慮」，至少知識藍、經濟藍焦慮馬上下降。至於是否會主動跟郭陣營聯繫？柯文哲說，據他所知，郭台銘現在根本沒有在台灣，不知道躲在哪裡，「他回來再講」；而郭台銘若出馬是否會降低參選機率？柯說，談一談再講。另外，目前民調維持在2成5上下，是否會出現進退兩難狀況？柯文哲說，大概現狀就是這樣，「再講吧，我還在多方思考。」

▼前鴻海董事長郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

此外，將代表國民黨角逐2020總統大位的高雄市長韓國瑜，日前透露，國政團隊遍及北高，且國政白皮書已快寫好。對此，台北市長柯文哲表示，「其實台灣目前最大問題，我發現不是在政策是在執行力，這才是真正死角」，講一大堆沒有用，沒辦法執行，「執行率我看才是台灣在短期內要優先改善的項目。另外，韓國瑜還預測柯文哲一定會投入2020選還，甚至還邀請要辯論，對此，柯文哲說，「他…，唉唷，政策辯論要讀很多書。」對此議題，《雲端最前線》24日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、立委參選人黃啟嘉、時事評論員王時齊，與主持人一同深入剖析。

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