　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／最強外掛郭台銘參選2020？沈富雄：一定出來選

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

儘管國民黨已確定由高雄市長韓國瑜出馬參選2020，但鴻海集團董事長郭台銘脫黨參選的傳聞不斷，近來也成為外界關注的焦點。前立法委員沈富雄就在23日公開表示郭台銘一定會參選2020，並表示郭台銘是在考慮自己與柯文哲支持者間的重疊度，且評估郭柯配、郭柯合哪一個對他才是最好的結果。對此議題，《雲端最前線》24日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、立委參選人黃啟嘉、時事評論員王時齊，與主持人一同深入剖析。

▲▼郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

鴻海集團董事長郭台銘脫黨參選的傳聞不斷，近來也成為外界關注的焦點。對於郭台銘出馬是否會降低參選與否的焦慮？台北市長柯文哲說，「我想會降低很多人的焦慮」，至少知識藍、經濟藍焦慮馬上下降。至於是否會主動跟郭陣營聯繫？柯文哲說，據他所知，郭台銘現在根本沒有在台灣，不知道躲在哪裡，「他回來再講」；而郭台銘若出馬是否會降低參選機率？柯說，談一談再講。另外，目前民調維持在2成5上下，是否會出現進退兩難狀況？柯文哲說，大概現狀就是這樣，「再講吧，我還在多方思考。」

▼前鴻海董事長郭台銘。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

▲▼郭台銘臉書，日本，國旗帽。（圖／翻攝自郭台銘臉書）

此外，將代表國民黨角逐2020總統大位的高雄市長韓國瑜，日前透露，國政團隊遍及北高，且國政白皮書已快寫好。對此，台北市長柯文哲表示，「其實台灣目前最大問題，我發現不是在政策是在執行力，這才是真正死角」，講一大堆沒有用，沒辦法執行，「執行率我看才是台灣在短期內要優先改善的項目。另外，韓國瑜還預測柯文哲一定會投入2020選還，甚至還邀請要辯論，對此，柯文哲說，「他…，唉唷，政策辯論要讀很多書。」對此議題，《雲端最前線》24日邀請前立法委員沈富雄、台北市議員李柏毅、立委參選人黃啟嘉、時事評論員王時齊，與主持人一同深入剖析。

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！飛爬3層樓高　底下驚喊：市長小
《WTO》韓妹在台年收千萬爆違法來的！西門町擁12間套房只收
全台郵局ATM、儲匯窗口當機不能用　郵局：系統異常搶修中

關鍵字：雲端最前線,直播,ET直播,2020,郭台銘,韓國瑜,柯文哲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「柯文哲沒中心思想，蔡英文只打恐嚇牌」　韓國瑜：看不起這些人

朱立倫副手郭台銘組閣吳敦義掌國會？ 韓：又不是我愛紅娘

韓國瑜「副手心裡有數」　具備2大條件…語帶玄機：呵呵呵

「2020是國民黨生死保衛戰」　韓國瑜：若輸會活活被民進黨輾壓拆解

沈富雄篤定：郭台銘一定選　當選機會超過一半

柯文哲若選總統　陳佩琪自爆丈夫讚她「帶出去很加分」

柯文哲表態願站台　高嘉瑜喊話「韓國瑜、小英一起來」

柯文哲參選成歷史罪人？高嘉瑜「解釋原意」：不是大好就是大壞

郭台銘自稱「不適合當副手」　韓國瑜：這時候小我根本不重要

郭台銘確定不出席國民黨全代會　五位前黨主席將合體

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

菸嗓女孩詮釋古風「一開口爆雞皮」　華晨宇高評價：特別精彩！

李昇基1秒前奏猜TWICE《TT》　陸星材一起萌跳「I'm like TT」

連三期高分選手唱跳「大走音」　慘淪超低評級爆哭：沒唱這麼爛過

BMW廟口對決！M4直撞甩尾M3 2車「爆炸式」噴飛...千萬瞬成廢鐵

Sunnee示範唱跳「可愛風」　全場一聽傻眼！孟美岐場邊笑開懷

快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！飛爬3層樓高　底下驚喊：市長小心

許崑源戴眼罩開會！「右眼畏光、手麻麻」　急進榮總檢查

到底在等什麼？黃國昌怒轟交通部裝死神隱「縱容華航高層」

別無腦轉風向！游淑慧點名葉菊蘭：免稅菸藏在華膳保稅倉庫內

「不要辜負韓粉！」謝長廷喊話韓國瑜：辭職選總統展必勝決心

200條菸搭總統專機「被處置」 徐永明：外交部難道沒掌握？

雲端最前線／最強外掛郭台銘參選2020？沈富雄：一定出來選

「柯文哲沒中心思想，蔡英文只打恐嚇牌」　韓國瑜：看不起這些人

馬英九吳敦義台大畢我放牛班　韓國瑜嘆：黨精英不喜歡我

朱立倫副手郭台銘組閣吳敦義掌國會？ 韓：又不是我愛紅娘

俱樂部聯合錦標賽八隊較量　首度移師新店馬公公園體育館

婦人騎車遭小客車撞飛不治　機車如火球滑行撞車起火

機車迎面撞上左轉車　苗栗騎士「噴飛5m遠」一動不動倒路面！民眾嚇傻

車子燒毀後失蹤！加拿大情侶陳屍偏僻公路　警：2未成年男性列嫌疑犯

實測103km/h！iE125白牌電動機車試駕　見證eMOVING轉大人

台南利南黃昏市場化學防治登革熱　到菜市場也要注意防護！

快訊／第6號颱風「百合」最快今生成　未來路徑出爐：周末直撲東日本

菲父母留1歲女兒在家…眼鏡蛇闖入大戰黑白雙狗　最後她死了

《新時代的中國國防》白皮書　增加附件介紹歷年軍費與分析！

首爾偶像摩天豪宅！漢江美景360度環繞　高爾夫球場三溫暖通通有

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

政治熱門新聞

吳宗憲一張卡刷645萬　專家：..

國安局吳宗憲「已走私8年」！供..

私菸傷蔡！學者估核彈級戰爭來了

吳宗憲私菸50人名單　還有貴婦..

交出50人代購名單！吳宗憲爆不..

韓國瑜提副手條件：這時候小我根..

黃暐瀚認了：馬英九時期專機團員..

搭國安局私菸便車！華航「地勤美..

私菸案「團爸」名單出爐　檢調將..

小萌妹問為什麼從醫生變市長　柯..

沈富雄：郭台銘一定選　當選機會..

辦私菸案長官不知　調查官徐安毅..

釣客食堂開門就吉！46霸凌韓粉..

再爆吳宗憲藏3400條私菸！爆..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜「副手心裡有數」　具備2大條件

高雄市長韓國瑜將代表藍營角逐2020總統大選，副手人選也成為各方矚目的焦點，他17日在高雄市政府鳳山行政中心接受本刊專訪，首次拋出副手的二大具體條件：必須具有「財經專業」及「國際事務」背景，並且要了解科技產業，補總統的不足，施政第一線交給行政院長即可。

「好好選別辜負韓粉」　謝長廷勸韓國瑜辭市長

韓國瑜提副手條件：這時候小我根本不重要

韓國瑜：國民黨輸2020會活活被民進黨輾壓拆解

小萌妹問為什麼從醫生變市長　柯P四字神回

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 聖地牙哥動漫展 元朗事件 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

鐵漢爸嫁女淚崩2次　一張照逼哭3萬人

廖人帥「一週戰5女」接蕾菈過夜12hr

沉迷賭博！她「勒頸狂捅196刀」殺死閨蜜

龜山島龜首崩塌落石

精子暴增491%！科學：洗冷水澡有7好處

爆出軌王瞳！馬俊麟認「婚姻出問題」：是我無知

冷氣師傅收到客戶「感謝」　害羞傻了

渣狼柔道教練！誘吞國三女學生、5劈女友

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

裸男當街隨機砍殺3人　法官不寒而慄

跟蕾菈過完夜…廖人帥隔10hrs再帶她回家

蘇慧倫爆5年婚變！老公「酒後說溜嘴」

吳宗憲一張卡刷645萬　專家：只有3種可能

阿Ken鬆口和安心亞關係：可能沒愛過我

今午後雷雨熱區曝光　專家揭下波颱風生成旺季

更多

最夯影音

更多

老屁孩硬停「專用車位」被檢舉！　囂張臉狂酸婦孺...網眾怒肉搜

清潔隊「月薪4萬」年輕人搶著當　25歲女考上曝：沒同學賺比我多

租荒地拯救受虐大象和遭販賣女孩 她蓋全球首間可「與象同住」民宿

49歲男壞習慣成癮30年！導致「恐怖斷指」發黑、凹大洞

毛毛der！尼泊爾驚見山寨迪士尼 摩天輪快如雲霄飛車、設備全生鏽

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面