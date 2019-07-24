快訊／韓國瑜視察登革熱「登上樹梢」！飛爬3層樓高　底下驚喊：市長小心

記者洪靖宜、莊智勝／高雄報導

高雄市登革熱疫情頻傳，市長韓國瑜今（24日）上午前往前鎮區勞工公園視察，還突然起身爬上樹梢，攀爬約3層樓高，視察樹上是否有樹洞形成「隱藏危機」，現場人員見狀後不敢大意，頻喊「市長小心」。

▲韓國瑜視察登革熱，勞工公園內爬樹搜索樹洞。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄市前鎮區登革熱疫情肆虐，疾管署21日才公布西山里再增1病例，患者為60多歲的男性，近期無出國史，活動地以住家為主。疾管署指出，今年截至21日國內就累計了56例本土登革熱病例，其中高雄就有44例。

為防止疫情再度擴大，韓國瑜積極視察市區內積水、蚊蟲孳生情況，24日上午10時許前往前鎮區勞工公園查看，還突然一個箭步飛爬上前方大樹，登上約3層樓高觀察樹幹，檢視樹上是否有難以發現的樹洞積水，進而成為蚊蟲孳生的溫床，形成隱藏的防疫漏洞。

但韓國瑜登樹的舉動來得太過突然，底下媒體、隨行人員嚇得不輕，看著市長越爬越高，頻頻抬頭焦急大喊「市長小心！」而韓國瑜在查探完畢後，也面帶笑意緩緩爬下，安全落地。

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▼韓國瑜為視察疫情登樹，在樹幹上越爬越高、越爬越遠。（圖／記者洪靖宜攝）