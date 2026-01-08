電子發票沒中「是一般垃圾」　環保局解釋了！丟錯最高罰6千元

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

沒中獎的發票該丟垃圾桶還是回收？有不少人直覺是資源回收，但卻是錯誤答案。環保局表示，紙張若有塑膠覆膜，或摻有其他成分，就不能混入回收廢紙中，電子發票就是其中一種。另外，若未依規定處理廢棄物，可依《廢棄物清理法》第12條處以新台幣1200元到6000元的罰款。

南投縣環保局在粉專指出，現在最常見的電子發票，紙張材質其實是「感熱紙」，為了能感應列印，並具備防水、防油、防熱等效果，是由多種化學塗層合成的紙材，「可回收再利用比率極低」。因此，民眾對完獎後，若電子發票沒有中獎，「請丟棄至 #一般垃圾。」

電子發票丟垃圾 紙本發票可回收

至於另一種長條狀的傳統紙本發票，印刷原理是透過熱碳帶將文字印在紙張上，雖熱碳帶本身屬於塑膠，對環境仍有一定負擔，但整體仍被歸類為「可回收紙類」，可以依規定進行紙類回收。不過，更環保的作法，是存進手機載具，或悠遊卡、Icash等等電子載具。

事實上，環保署過去就曾說明，紙張有塑膠覆膜，或是為塑膠光面廢紙、複寫紙、護貝及離心紙（貼紙底襯）、蠟紙、摻有其他成分的合成紙及一些特殊用途的紙類，如通行證、防油紙、砂紙、轉印紙、電子發票等，或有受到油漬、髒汙及用過的衛生紙，雖有紙的成分，但其實都不可以混入可回收的廢紙中。

環保署表示，且熱感紙回收後如需製成一般再生紙，技術上尚無法排除紙張上的塗佈層會因受熱產生斑點，而影響再生紙的品質，並非其是否含有害物質而不能回收，另製程的成本考慮及無回收再利用價值，只能進行能源回收。因此，沒中獎的發票就直接當成一般垃圾即可。

另外，若未依規定做好回收和正確丟棄，可依《廢棄物清理法》第12條處以新台幣1200元到6000元的罰款。