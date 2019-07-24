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「2020是國民黨生死保衛戰」　韓國瑜：若輸會活活被民進黨輾壓拆解

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▲▼韓國瑜、蔡英文。（合成圖／攝影中心攝）

▲韓國瑜將挑戰競選連任的總統蔡英文。（合成圖／攝影中心攝）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市長韓國瑜挑戰2020總統大位，他表示，2020是國民黨的生死保衛戰，如果輸掉可能被民進黨活活拆解，如果國民黨垮了，台灣變民進黨一黨獨大，對台灣民主傷害極大。他也向黨內喊話，如果藍軍不團結、菁英份子無法思考這一點，輸掉大選未來的影響是可怕的。

韓國瑜接受《聯合報》專訪說，人民期待清廉的政治人物及政黨，期待出現「包青天」，若國民黨做不到，將無法得到支持；他就是不離開基層，每個月都夜宿弱勢家庭，如果一個政黨離開基層是相當危險。

韓國瑜強調，2020是黨的生死保衛戰，如果輸了、垮了，沒能量去對抗，台灣就變一黨獨大，兩黨政治蕩然無存；以民進黨過去3年對國民黨的手段，國民黨不只進加護病房，是會活活被民進黨輾壓拆解，可能土崩瓦解。

▼韓國瑜認為，如果國民黨不團結造成力量分散，未來非常辛苦。（圖／資料照／記者季相儒攝）

▲▼國民黨公布初選民調結果後韓國瑜拜會朱立倫。（圖／記者季相儒攝）

韓國瑜認為，如果國民黨不團結造成力量分散，未來會十分辛苦，將巨大傷害人民、民主自由和兩岸關係。

韓國瑜在國民黨總統初選中勝出，代表國民黨角逐2020總統寶座，但鴻海創辦人郭台銘始終未把話說死。對此，前民進黨立委沈富雄23日在《雲端最前線》節目中篤定表示，郭台銘一定選，勝選機率過半。

沈富雄指出，郭台銘在考慮與台北市長柯文哲重疊度的地方，到底和柯各選各的、搭檔參選、要合作到什麼程度，郭希望設計出一個最好的結果，「但這個由不得他」，因柯是懂得自己操盤的個性，與郭有點「諜對諜」，但無論如何，郭一定參選。

沈富雄認為，郭台銘要改變原先在國民黨總統初選時的作法，郭陣營發言人、永齡基金會執行長劉宥彤之前說郭是「郭不懂」、柯文哲是「柯半懂」，這句話講得沒錯，可說是「名言」，「我認為郭台銘要完全改頭換面」，好好的選，「他當選的機會超過一半。」

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關鍵字：韓國瑜,蔡英文,2020,郭台銘

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