政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／近7成肯定蔣萬安整體施政　台北市8大勞動政策平均滿意度66.8%

▲台北市長蔣萬安施政滿意度近七成，八大勞動政策平均滿意度達66.8%。（圖／ETtoday民調雲）

▲台北市八大勞動政策平均滿意度達66.8%。（圖／ETtoday民調雲，下同）

記者陳弘修／台北報導

台北市政府持續推動友善職場與多項勞動政策，根據《ETtoday民調雲》最新調查顯示，台北市長蔣萬安的整體施政滿意度近7成。另外，市府推動的8大面向勞動政策，平均滿意度為66.8%，其中，以「推動職能發展與弱勢就業支持」滿意度達73.5%，以及「推動就業媒合與大型招募活動」的70.9%，最讓民眾有感。整體而言，顯示蔣萬安就任以來，將勞動權益列為施政重點，政策方向與成果獲得民眾高度肯定。

為了解民眾對於台北市整體施政及勞動政策的意向，《ETtoday民調雲》針對20歲以上設籍台北市之市民進行調查，面向包括全齡友善職場、職場平權與性別工作平等、就業媒合與大型招募、勞動教育、職能發展與弱勢就業支持，有效樣本數1,216份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.81%。

調查結果顯示，對於現任市長蔣萬安的整體施政表現，有66.8%的台北市民表示滿意，不滿意者29.6%，3.7%表示不知道或沒有意見。

調查結果指出，在台北市政府所推動的8大面向勞動政策中，市民最滿意的前5項，依滿意度排名分別為：推動職能發展與弱勢就業支持（滿意度73.5%）、推動就業媒合與大型招募活動（滿意度70.9%）、推動職場平權與性別工作平等（滿意度69.5%）、推動友善家庭職場與育兒支持（滿意度67.3%）、推動中高齡友善職場（滿意度65.2%）。

以下為此次調查的內容與結果：

▲台北市長蔣萬安施政滿意度近七成，八大勞動政策平均滿意度達66.8%。（圖／ETtoday民調雲）

推動職能發展與弱勢就業支持

近年來台北市協助弱勢族群展現職能成果，推動庇護工場於春節及中秋檔期行銷；亦在台北車站大廳舉辦視障按摩大賽，提供展能舞台。調查結果顯示，市民對此政策有73.5%表示滿意，不滿意者13.6%，不知道或沒有意見12.9%。

▲台北市長蔣萬安施政滿意度近七成，八大勞動政策平均滿意度達66.8%。（圖／ETtoday民調雲）

推動就業媒合與大型招募活動

每年台北市府勞動局舉辦多場大型就業博覽會及產業專場徵才活動，其中「友善職場聯合招募就業博覽會」吸引約200家企業參與，提供超過8,000個工作機會。調查結果顯示，70.9%市民對於北市府在推動就業媒合與大型招募活動上的表現表示滿意，不滿意者為14.0%，另有15.1%表示不知道或沒有意見。

▲台北市長蔣萬安施政滿意度近七成，八大勞動政策平均滿意度達66.8%。（圖／ETtoday民調雲）

職場性別平等認證

近年來台北市政府勞動局推出全國首創、亞洲第一的「職場性別平等認證」，依八大指標進行評比並舉辦表揚活動，同時透過宣導會與工作坊，強化相關法令的宣導與落實。調查結果顯示，有69.5%市民對於北市府推動職場平權與性別工作平等的表現表示滿意，不滿意者17.1%，另有13.4%表示不知道或沒有意見。

▲台北市長蔣萬安施政滿意度近七成，八大勞動政策平均滿意度達66.8%。（圖／ETtoday民調雲）

推動友善家庭職場與育兒支持

台北市政府勞動局於113年首創「友善育兒事業獎」，並於114年擴大辦理，同時搭配「友善家庭職場說明會」，宣導彈性工時、托兒支持與育兒友善職場措施，並輔導企業設置哺集乳室及托兒設施。調查結果顯示，67.3%的市民對於北市府推動友善家庭職場與育兒支持的表現表示滿意，不滿意者18.1%，另有14.7%表示不知道或沒有意見。

▲台北市長蔣萬安施政滿意度近七成，八大勞動政策平均滿意度達66.8%。（圖／ETtoday民調雲）

中高齡者暨高齡者友善企業認證

台北市政府勞動局首創「中高齡者暨高齡者友善企業認證」，截至2025年10月已有213家企業獲得認證，並同步推動「職務再設計」計畫，持續打造中高齡友善職場環境。調查結果顯示，市民對於北市府在「推動中高齡友善職場」的表現，有65.2%表示滿意，不滿意者15.8%，另有19.0%表示不知道或沒有意見。

▲台北市長蔣萬安施政滿意度近七成，八大勞動政策平均滿意度達66.8%。（圖／ETtoday民調雲）

推動勞動教育與社會倡議

為提升社會對勞動議題的關注，台北市政府透過辦理「勞動影像工作坊」、「勞動金項獎」、「勞工影展」，並開辦「勞動大學」，持續深化民眾對勞動議題的理解與專業技能。調查結果顯示，市民對於北市府在「推動勞動教育與社會倡議」上的表現，有64.9%表示滿意，不滿意者14.9%，另有20.2%表示不知道或沒有意見。

▲台北市長蔣萬安施政滿意度近七成，八大勞動政策平均滿意度達66.8%。（圖／ETtoday民調雲）

推動校園勞動教育扎

近年台北市政府推動「勞動好YOUNG前進校園」及勞動桌遊教具，由專業講師入校宣導勞動權益，並辦理「兒童認識勞動權益四格漫畫徵件活動」，每年約有80所學校參與、收件近300件，持續向下扎根勞動教育。調查結果顯示，市民對北市府在「推動校園勞動教育扎根」上的表現，有63.8%表示滿意，不滿意者12.7%，另有23.5%表示不知道或沒有意見。

▲台北市長蔣萬安施政滿意度近七成，八大勞動政策平均滿意度達66.8%。（圖／ETtoday民調雲）

推動全齡友善職場倡議活動

為推廣全齡友善職場理念，台北市政府勞動局舉辦「Be A Shaper壯闊新領航－全齡友善標竿企業高峰會」，邀集企業分享實務經驗，並倡議職場共融文化。調查結果顯示，市民對於北市府在「推動全齡友善職場倡議活動」上的表現，有59.7%表示滿意，不滿意者17.8%，另有22.5%表示不知道或沒有意見。

▲台北市長蔣萬安施政滿意度近七成，八大勞動政策平均滿意度達66.8%。（圖／ETtoday民調雲）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

