下令人工生殖法今出委？柯建銘罕見現身衛環委員會　劉建國：照程序

▲民進黨立委劉建國。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

前民眾黨主席柯文哲與白委陳昭姿日前為《人工生殖法》納入代理孕母拜會藍委和民進黨團總召柯建銘、民進黨團，柯建銘則當面請託處理總預算和軍購案，立院衛環委員會民進黨召委劉建國變更委員會議程，排入該法逐條審查，遭外界質疑用女性權益換取綠白合、總預算通過，更傳出柯建銘下令將該法出委，劉建國今（8日）回應，一切就是按照程序，讓所有委員充分討論。值得一提的是，柯建銘也罕見現身衛環委員會，不過僅待一下就離去。

傳出柯建銘下令劉建國將《人工生殖法》修正草案今（8日）出衛環委員會，劉建國回應，衛環委員會在審查任何法案，基本上都會讓委員們充分討論，他一直以來主持會議就是秉持這樣的原則，「目前來講，我們續照這原則來進行相關法案的討論」。

至於柯文哲是否曾拜會衛環委員會相關人員和他本人？劉建國說，陳昭姿曾跟他講過這件事沒錯，但陳昭姿跟他在討論這個事情時，都有充分的溝通過，自己也理解陳昭姿推動這個法案的堅持和想法，後來他們也有拜會柯總召，可能因為這樣有他們要去表達意見的管道。

媒體追問，柯總召有希望盡快推動整體進度？因為這也被解讀可能是綠白合第一步，劉建國表示，不管怎樣的說法，在衛環委員會，他一直以來處理相關法案的審查，「我想各位都應該非常清楚，我們一切就是依照程序，然後讓所有的委員都有充分討論的這樣的一個時間跟空間」。

劉建國說，因為修法基本上都要非常慎重，沒有期待修一個法律通過後可以千古留名，「但是我們一定要非常的慎重嚴謹。不能修錯法，到時候也會遺臭萬年」。所以基本上這樣的討論，一定會讓朝野委員針對這個法律案慎重審查並充分討論。

而柯建銘今也罕見到衛環委員會簽到，面對媒體追問，是否下令今天出委員會？柯建銘並未回應就步入衛環委員會。

▼柯建銘罕見現身衛環委員會。（圖／翻攝自Facebook／國會頻道）