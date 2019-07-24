朱立倫副手郭台銘組閣吳敦義掌國會？ 韓：又不是我愛紅娘

圖文 / 鏡週刊



高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出後，面臨黨內整合課題。他17日接受本刊專訪，被問到黨內熱議的勝選組合，即搭配朱立倫組成「韓朱配」，再加上鴻海創辦人郭台銘出任行政院長、國民黨主席吳敦義掌立法院長，他對此也以慣常的幽默態度回應。

韓國瑜笑了笑說，這又不是當年相親配對節目《我愛紅娘》，不停的配對，配對不能只是一廂情願，還要了解當事人有無意願。

他認為，初選剛落幕，應該先讓大家暫時沉澱一段時間，待時機成熟後，他一定會出面整合各方力量，秉持大愛原則與黨內所有初選同志溝通。他並相信，人心是肉做的，所有人都是為了國家好，初選落幕後，面對中華民國的困境，黨內同志該團結起來，思考大愛，翻轉台灣。

韓國瑜也向郭台銘喊話，他稱讚，郭董是一位非常成功的科技界人士，過去靠著赤手空拳打遍天下，若郭董願意共同參與國家未來的興衰，並一同扛起照顧台灣人民的責任，「相信未來一定會有更大合作的機會，這一點我是深具信心。」

他也透露，初選過後，已數度致電並留言向郭董表達希望見面，只是至今未有回應，但若時間敲定，他會馬上登門拜訪，展現誠意。



更多鏡週刊報導

【韓國瑜專訪1】財經、國際觀2大條件 韓國瑜：副手我心裡有數了

【韓國瑜專訪3】馬吳台大畢我放牛班 韓嘆：黨精英不喜歡我

【韓國瑜專訪5】愛情摩天輪不是幹話 8月招標蓋在這裡