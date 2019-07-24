郭台銘自稱「不適合當副手」　韓國瑜：這時候小我根本不重要

▲高雄市長韓國瑜受到國民黨全代會正式提名，全力投入2020總統大選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨全代會周日（21日）正式提名高雄市長韓國瑜角逐2020總統大選，可能的副手人選引起討論。對此，韓國瑜提出首要條件就是國際觀，對經貿要有一定概念；他信誓旦旦地說，「當我的副手肯定是有史以來被授權最大的」。

國民黨初選唯一能讓韓國瑜備感威脅的郭台銘，在力求出線失敗後，選擇出國「散心」，但他的名字在國內仍不斷被人提起，甚至出現要他成為韓副手的呼聲。針對郭台銘先前曾表示「不適合當副手」，韓國瑜接受《聯合報》專訪時表示，020年有更大的目標，希望讓台灣2300萬人過好日子，「這時候小我一點根本都不重要」。

韓國瑜說，當他的副手要有大的國際觀，至少也要對國際事務喜歡而不排斥，盡可能參與國際會議，但未必是政治敏感度很高的會議，「因為中華民國還是要在國際上發聲」。他說，自己比較信任人，既然選了這個副手，絕對會高度信任授權，「當我的副手肯定是有史以來被授權最大的」。

至於未來若當選總統後的施政方向，韓國瑜再次拋出「經濟遠大於政治」的想法，將會把外交系統全面轉換為經貿外交，每一個專業外交官都要扛起商業任務，幫台灣爭取到更多訂單。