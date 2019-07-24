「好好選別辜負韓粉」　謝長廷勸韓國瑜辭市長：才不會耽誤高雄發展

▲謝長廷說，「我現在戶籍還在高雄，從一個市民的角度，希望有一位專任的市長。」（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

駐日代表謝長廷呼籲高雄市長韓國瑜辭掉市長，「縱然市長想選總統，也許是想做總統照顧高雄，那也要好好的選，不要辜負韓粉。但現在應該先辭職，展示必勝的決心和信心，讓別人專心來做市長，才不會耽誤高雄市的發展。」他說，有膽識和決心全神投入才能做好市長，而競選總統要全國奔跑，也要認真投入，同樣是分身乏術的工作，「這兩樣工作我都做過，我知道難以兼顧，身體健康也難以負荷。」

謝長廷23日深夜在臉書發文說，高雄最近大雨淹水，市長需不需要在的問題又吵翻天，他擔任過市長、院長、大使，對首長的工作有些心得；以市長為例，縱然三個月市長都在睡覺，垃圾照樣有人收，闖紅燈、違規停車照樣有人開紅單，戶政事務所照樣領得到謄本，學校照樣上下學，通過高特考試的公教和專業人員是他們社會的精英，沒有市長照樣可以做好日常事務。

「那要市長幹什麼？」謝長廷表示，「我的看法，市長的功能在提出願景，描述市政藍圖、選擇團隊伙伴，向中央爭取預算，聽取民意，跟議會溝通；有緊急狀況時，坐鎮指揮鼓舞團隊士氣，安定民心；在必要的時候，做出關鍵決定，克服難關，實現市政藍圖。」

謝長廷指出，他就任高雄市長時，提出海洋首都的藍圖，淨化愛河改善水質，把港邊的倉庫變為駁二藝術特區，實施垃圾不落地、關閉垃圾山，興建捷運，決定把中央公園和美麗島站發國際標案，成功爭取世界運動會，興建巨蛋、龍騰運動埸，保留舊高雄火車站，解決多年沉痾等等，這些都不是一般公務員能決定的。

▼謝長廷認為，韓國瑜應辭掉高雄市長。（圖／記者賴君欣攝）



▼韓國瑜22日視察淹水情況。（圖／記者賴君欣攝）

謝長廷提到在高雄七七水災期間，他三天未躺下睡覺，做出市府員家中未受災者正常上班，地下車道關閉，向海軍單位調用大口徑抽水機等政策決定；很多重大決策都有爭議，謠言四起，捷運選商給中鋼公司就是一例，所謂高捷弊案繪聲繪影，被檢舉16件，跨越政權輪替，不同政黨主政調查，雖然飽受折磨，但最後一件都沒有起訴。

謝長廷認為，有膽識和決心全神投入才能做好市長，而競選總統要全國奔跑，也要認真投入，同樣是分身乏術的工作，「這兩樣工作我都做過，我知道難以兼顧，身體健康也難以負荷。」

謝長廷寫道，他擔任高雄巿長第六年，大部分政見都已實現，剩下的重大建設紅毛港遷村要227億元，鐵路地下化要分擔一半經費，主場館要58億元都需要中央支持，「我市長已經無能為力做什麼貢獻，我離開高雄到中央接行政院長，最後謝院長把謝市長申請的這幾個補助案子批准了，雖然留下落跑罵名，但我離開市長時的施政滿意度是全國第一名，高雄巿長有人代理也沒有耽誤，所以心安理得。」

謝長廷說，「我現在戶籍還在高雄，從一個市民的角度，希望有一位專任的市長。縱然市長想選總統，也許是想做總統照顧高雄，那也要好好的選，不要辜負韓粉。但現在應該先辭職，展示必勝的決心和信心，讓別人專心來做市長，才不會耽誤高雄市的發展。」