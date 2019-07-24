「不要辜負韓粉！」謝長廷喊話韓國瑜：辭職選總統展必勝決心

▲謝長廷。（圖／記者陳家祥攝）

記者蔣婕妤／台北報導

駐日代表謝長廷23日深夜透過臉書發文，他表示自己當過市長也選過總統，現在戶籍還在高雄，是高雄市民。他對要選總統的高雄市長韓國瑜喊話，應該先辭市長再專心選總統，如此可以展現必勝的決心和信心，也不要辜負韓粉。

謝長廷表示，高雄最近大雨淹水，市長需不需要在的問題又吵翻天，自己擔任過市長及大使，對首長的工作有些心得。他舉例，縱然三個月市長都在睡覺，垃圾照樣有人收，闖紅燈、違規停車照樣有人開紅單、戶政事務所照樣領得到謄本，學校照樣上下學，通過高特考試的公教和專業人員是我們社會的精英，沒有市長照樣可以做好日常事務，「那要市長幹什麼？」

謝長廷認為，市長的功能在提出願景，描述市政藍圖、選擇團隊伙伴，向中央爭取預算，聽取民意，跟議會溝通，有緊急狀況時，坐鎮指揮鼓舞團隊士氣，安定民心，在必要的時候，做出關鍵決定，克服難關，實現市政藍圖。

提及自己擔任高雄市長的經驗，謝長廷指出，就任高雄市長時，提出海洋首都的藍圖，淨化愛河、改善水質、把港邊的倉庫變為駁二藝術特區、實施垃圾不落地，關閉垃圾山，興建捷運、決定把中央公園和美麗島站發國際標、成功爭取世界運動會、興建巨蛋、龍騰運動埸、保留舊高雄火車站、解決多年沉痾等等，這些都不是一般公務員能決定，只有市長能做到的工作。

謝長廷進一步提到，「在高雄七一一水災期間，三天未躺下睡覺，我作出市府員家中未受災者正常上班，地下車道關閉，向海軍單位調用大口徑抽水機等政策決定，很多重大決策都有爭議，謠言四起，捷運選商給中鋼公司就是一例，所謂高捷弊案繪聲繪影，被檢舉16件，跨越政權輪替，不同政黨主政調查，雖然飽受折磨，但最後一件都沒有起訴。」

謝長廷說，有膽識和決心全神投入，才能做好市長，而競選總統要全國奔跑，也要認真投入，同樣是分身乏術的工作，「這兩樣工作我都做過，我知道難以兼顧，身體健康也難以負荷」。他提及，擔任高雄巿長六年來，自己大部分政見都已經實現，剩下的重大建設，以市長身分已經無能為力，「我離開高雄到中央接行政院長，最後謝院長把把謝市長申請的這幾個補助案子批准了，雖然留下落跑罵名，但我離開市長時的施政滿意度是全國第一名，高雄巿長有人代理也沒有耽誤。所以心安理得。」

謝長廷以自身經歷向韓國瑜喊話，「我現在戶籍還在高雄，從一個市民的角度，希望有一位專任的市長，縱然市長想選總統，也許是想做總統照顧高雄，那也要好好的選，不要辜負韓粉，但現在應該先辭職，展示必勝的決心和信心，讓別人專心來做市長，才不會耽誤高雄市的發展」。