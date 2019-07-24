「柯文哲沒中心思想，蔡英文只打恐嚇牌」　韓國瑜：看不起這些人

圖文 / 鏡週刊



高雄市長韓國瑜在國民黨總統初選勝出後接受本刊專訪，他首度批評台北市長柯文哲，完全沒有政治中心思想，並且也轟總統蔡英文治國沒有成績，選舉到了只會抹黑對手，恐嚇人民，「我內心看不起這些人，這些都是民主政治最下流的一批」。

談到昔日有「知遇之恩」的柯文哲，韓國瑜先稱讚柯P是台灣奇特的政壇奇葩，但接著說，柯若是要和他競選總統，二人就是「兄弟爬山、各自努力」，過去柯對他的那份情，他會永遠感念在心，但現在大家在不同舞台發展，柯必須告訴民眾，究竟要把中華民國帶到哪裡去。

韓國瑜直言：「柯P一定要講清楚，一個人從事政治活動，中心信仰很重要，一旦飄移、浮動就就很危險，自己的中心信仰、終極信仰、追求什麼要告訴民眾。」

他並說，柯文哲雖然主張「兩岸一家親」，但論述仍不夠清楚，他認為，未來兩岸應走向和平交流之路，九二共識、一中各表就是那扇「芝麻開門」的鑰匙，「相信柯P的智商高，有絕對的智慧告訴民眾」。

韓國瑜也提到，他並不擔心韓粉與柯粉重疊，不同政治人物支持者之間交流，本來就是正常的事，即便互不相容，那也很正常。他形容，就像在一個家族裡，不同世代對政治也有不同看法，爸爸媽媽、阿公阿嬤都很支持他，但子女就未必，所以最後能不能當選，就交給民眾決定。

除了點評柯文哲，韓國瑜也重批民進黨對手蔡英文。他批評，蔡政府執政三年來，只會打恐嚇牌，專門灌輸民眾「怕」的印象，處處恐嚇大陸要吃掉台灣、國民黨執政會出賣主權等，他想問：「台灣的民主自由穩固，有什麼好怕的？」難道民進黨對台灣沒信心，認為隨時可能被毀掉嗎？這簡直是「自己造出心中的陰影來」。

他強調，台灣的未來就是要開放，這才是健康態度，但蔡政府上任後，只搞三不主義，不要中華民國、不要九二共識、不敢台灣獨立，又拿不出治國成績，每到選舉只會抹黑造謠，「我內心看不起這些人，這些都是民主政治最下流的一批」，用了下流步數，竟還樂此不疲。

「政治人物要搞清楚，絕對不能有月暈效果，月亮只有這麼大，月暈就感覺自己很大，沒什麼了不起。」韓國瑜並向蔡英文喊話，不要有了權力，就忘了自己是誰，與基層完全脫節，甚至想唏哩呼嚕混過幾年，吃香喝辣就走了，人民不會每一次都含淚投票。他也批評英系動員支持幹掉初選對手賴清德，民眾必須適時反省，「為什麼要顧電話？顧電話就是放縱政治人物。」



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