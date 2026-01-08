川普關稅大考驗！美最高法院最快明宣判　最慘需退稅「逾4.2兆」

▲ 川普去年4月在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦最高法院定於9日公布幾項判決，外界高度關注川普全球關稅政策的合法性裁決是否將在此時出爐。這項判決攸關川普核心經濟政策的存續，成為對總統權力的重大考驗，更牽動全球經濟，一旦被認定違法，恐怕須向進口商退還逾1335億美元（約新台幣4.2兆）稅金。

根據最高法院官網公告，大法官將於當地9日上午10時（台灣9日晚間11時）開庭，屆時可能針對已完成言詞辯論的案件發布裁決。儘管法院從不預先透露將公布哪些判決，但鑒於關稅案的緊急處理程序，9日成為首個可能宣判的時間點。

川普去年4月2日宣布「解放日」關稅政策，對大多數進口商品課徵10%至50%不等的關稅，同時以打擊芬太尼販運為名，對加拿大、墨西哥和中國實施額外關稅。川普6日向眾議院共和黨議員表示，「我們面臨重大的最高法院案件，希望他們為國家做出正確決定。總統必須能夠運用關稅進行談判交涉。」

去年11月5日的法庭辯論中，無論保守派或自由派大法官都對川普依據1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施關稅的權限提出質疑。首席大法官羅伯茲（John Roberts）當時指出，關稅等稅收歷來屬國會核心權力，讓總統外交權力凌駕國會基本權力，似乎削弱行政、立法部門間的制衡機制；川普任命的保守派大法官戈蘇奇（Neil Gorsuch）也警告，這將導致行政權持續擴張，國會權力逐漸流失。

面對可能的不利判決，川普近期頻頻在社群媒體表達憂慮。他上周發文警告，若法院裁定關稅非法，將對美國造成「可怕打擊」，5日再度強調，「正因為關稅，我們國家在財政和國安層面都比以往更加強大，也更受到尊重。」

據《路透》引用截至去年12月14日的進口數據，自去年2月以來，依IEEPA課徵的關稅總額約達1335億美元，其中對等關稅占817.4億美元。若最高法院裁決不利川普政府，聯邦政府可能面臨向進口商退稅逾1335億美元的龐大財務負擔。

預測市場Kalshi和Polymarket目前評估，最高法院判決不利川普政府的機率分別達70%和77%。此前，美國國際貿易法院和聯邦上訴法院已在去年5月和8月相繼裁定川普關稅違法，認為總統在缺乏國會明確授權下無權徵稅。

除關稅案以外，最高法院9日也可能就其他重要案件發布判決，包括可能影響共和黨在今年期中選舉保持國會控制權的重劃選區案，以及限制《投票權法》創設少數族裔選區相關裁決。