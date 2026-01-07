張啓楷：若當選將推國中小營養午餐免費、65歲長者健保費全額補助

▲民眾黨徵召張啓楷參選嘉義市長記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安昨拍板台北市國中小營養午餐全面免費，已宣布參選嘉義市長的現任立法委員張啓楷今（7日）提出二項重大大福利承諾，若當選嘉義市長，將率先推動國中小營養午餐全面免費及65歲長者健保費全額補助，讓嘉義市民真正感受到政府的照顧與溫暖。

張啓楷指出，上任立委2年來，今年成功替嘉義市爭取到 66億元中央補助款。他強調，這些財源就是要用在真正照顧市民的政策上，而不是被動等計畫或零碎支出消耗掉。

「孩子是嘉義的未來，長輩是嘉義的根。」張啓楷表示，營養午餐免費，可以減輕家長負擔，也確保每個孩子都能吃得營養、健康成長；健保費全額補助，則是讓長者在需要醫療照顧時，不必擔心經濟壓力，可以安心過每一天。

張啓楷說，65歲以上長者健保費由政府全額補助，之前柯文哲擔任台北市長期間就已實施，最近在嘉義也收到許多鄉親的建議及陳情，因此張啓楷期望透過此方式，真正照顧長者健康，減低65歲以上長者經濟負擔。

另外，張啓楷也談到，青年世代不僅需要工作，更需要安居的環境，未來將善用中央補助與合理財政規劃，推動更多社會住宅與青年住宅方案，讓年輕人在嘉義市能安心成家、努力打拚，形成「友善孩童、照顧長者、支持青年」的良性循環。

張啓楷強調，希望自己多年來財經、預算專業，還有在彰化縣3年工商發展投資策進會總幹事的經驗，對嘉義市經濟發展和財政有所貢獻。他表示，是基於嚴謹財政評估提出可行政策，「嘉義市值得更好的生活品質。只要把資源用在對的地方，營養午餐免費、長者健保補助、青年社宅推動，全部都做得到」。

張啓楷呼籲市民一同支持改革與改變，讓嘉義市真正成為一個讓孩子放心成長、讓長者安心生活、讓青年放心成家創業的城市。