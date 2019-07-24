韓國瑜「副手心裡有數」　具備2大條件…語帶玄機：呵呵呵

圖、文／鏡週刊

高雄市長韓國瑜將代表藍營角逐2020總統大選，副手人選也成為各方矚目的焦點，他17日在高雄市政府鳳山行政中心接受本刊專訪，首次拋出副手的二大具體條件：必須具有「財經專業」及「國際事務」背景，並且要了解科技產業，補總統的不足，施政第一線交給行政院長即可。

▲韓國瑜接受本刊專訪，期許未來副手扮演更積極的角色，與他共同打造全面開放的台灣。（圖／鏡週刊提供）

對照憲法將副總統定位為備位元首，韓國瑜則提出一套新的構想，他形容台灣的未來就像一盤棋局，副總統必須是枚活棋，在特殊的外交及兩岸關係下，由總統坐鎮台澎金馬，行政院長於第一線掌櫃，副總統則要對外接觸，甚至主動訪問國際組織、友邦，代表中華民國向外延伸，爭取更多經濟資源，「這盤棋就活了」。

他並說：「我心目中副總統候選人，是什麼狀態、條件，我想我已經有數。」而且「幾乎已經呼之欲出」，接下來將依照「台灣安全、人民有錢」的競選主軸，提出一系列的政策白皮書，帶領台灣走出僵局。

▲外界關注韓國瑜的副手搭檔，目前張善政（左）和朱立倫（右）都是熱門人選。

對照韓開出的2大副手條件，與前新北市長朱立倫、前行政院長張善政的學經歷背景，似乎不謀而合，是否暗示副手人選是其中之一？韓國瑜語帶玄機地回應：「呵呵呵，你自己去想，就跟魔鏡魔鏡一樣，你想是誰，鏡子就會出現誰。」

「未來有我的參與，台灣會有不一樣的變化。」韓國瑜表示，對他來說，兩岸的和平交流，才是穩定台灣當前的重要基礎，無論從經濟角度或年輕人的未來來看，台灣絕不能放棄大陸市場。他進一步提到，馬政府時代標榜的「親美和中友日」及「不統不獨不武」論述，都只是形容詞，最重要的是必須做到實質交流，因此，去年高雄市長選舉，他就公開承認九二共識，這將是兩岸未來互動的關鍵。

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