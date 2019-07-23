私菸讓蔡英文失民心？　徐永明：法律、行政、政治要三管齊下

▲蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統出訪勤務走私9800條香菸，全案進入司法程序，揭露此事的時代力量立委黃國昌23日緊咬國安局、要求徹查。對此，時代力量立委徐永明表示，「私菸醜聞不止於通關程序檢討，法律、行政、政治三管齊下，才能挽救民心」，而負責督導國安外交的總統蔡英文也必須跟民眾交代清楚。

黃國昌再度爆料，除了吳宗憲外，另外一名遭到檢方聲押的國安特勤張恒嘉，從國安局到總統府侍衛室，過去總統蔡英文3次出訪去了2次，也買不少菸，國安局不知道嗎？上次買菸回來自己抽嗎？現在一切交由司法調查，他不便再多說明。

對此，徐永明在臉書表示，雖然第一時間以國安局長彭勝竹下台、侍衛長張捷調職為醜聞止血，蔡英文也召集總統府秘書長陳菊和國安會秘書長李大維，針對通關程序檢討，阻絕可能是行之有年的走私陋習，但這件事還沒結束，下一階段必須從法律、行政、政治等三方面，進行更完整的檢討。

徐永明指出，法律層面，檢調目前都只針對國安單位，既然交通部長林佳龍都重話表示「究責無上限」，也應盡速調查華航是否有「內神通外鬼」的狀況；行政層面，雖然已處分國安局長和侍衛長，但這次走私數量大，也傳出牽涉到府和國安會人士，處分不應停在局長等級。

徐永明認為，最重要的是，此次醜聞不脫是系統性犯罪，除國安局、華航外，「國安會或外交部都可能牽扯其中，而負責督導國安外交的最上層就是總統，這政治責任必須跟民眾交代清楚。」

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