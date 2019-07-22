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「凡殺不死我的必使我更強大」　高嘉瑜緊咬韓國瑜

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▲▼港湖女神高嘉瑜市政總質詢。（圖／記者范綱儀攝）

▲高嘉瑜。（資料照／記者范綱儀攝）

記者黃巈禾／台北報導

有媒體報導，向來友柯的民進黨台北市議員高嘉瑜在政論節目說，台北市長柯文哲若參選2020總統大選，害總統蔡英文連任失利，就會變成罪人。報導一出，也引發網友質疑高嘉瑜從友柯變成黑柯。對此，高嘉瑜22日澄清，個人論述不一定代表柯文哲的想法。

《中國電子報》指出，高嘉瑜在政論節目說，現在離9月18日柯文哲宣布參選時間還有2個月，因此，柯文哲不斷在測試風向，近來講話也越來越辛辣，想讓大家重回當初柯文哲打藍又打綠的情況，若能挽回過去的民調，就有機會可以去選總統，若民調沒有上來、被邊緣化，柯文哲也要想如果參選2020，反而幫助高雄市長韓國瑜，那會不會成為歷史罪人。有網友酸說「高嘉瑜什麼時候要被開除黨籍」、「自從初選站錯邊後，她也不演了」、「請柯粉解釋」

對此，高嘉瑜在臉書表示，選舉快到了，開始很多人把她當成假想敵，故意用假標題斷章取義在網路帶風向已經一陣子，內容大多是「友柯議員不演了、為爭立委變柯黑」，但自己的論述不一定代表柯文哲的想法，「你也可以不認同，也不一定是對的」。

高嘉瑜還說，部分報導故意扭曲、斷章取義，自己也對這種帶風向分化的行為看破，但確實很多人會被影響，甚至人云亦云，自己不會為此生氣或消沉，因為「凡殺不死我的，必使我更強大」。

另一方面，根據《中國時報》最新民調，柯文哲在三腳督的對戰狀態下，已超蔡英文變第二、領先蔡英文2個百分點。對此，柯文哲22日受訪表示，這就是陰謀論，想引誘他出來選而已，「我再想想看吧」、「其實我就是『無招勝有招』，我就是做我自己而已」。

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關鍵字：柯文哲,高嘉瑜,韓國瑜

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