特勤私菸案「別呼攏這是團購」　葉毓蘭嗆國安局應改名國家危險局

▲警大退休教授葉毓蘭發文質疑國安局走私香菸案涉官官相護疑雲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

針對22日驚爆國安局特勤人員利用總統出訪機回走私大批未稅香菸醜聞，中央警察大學退休教授葉毓蘭在臉書發文感嘆：「『國家安全』可以掃入貪婪的灰燼中了」，她認為，與層峰最接近的特勤，利用總統出訪聯手演出的走私香菸，瞞天過海的醜聞，絕對是會動搖國本的驚天大案，葉強調：「絕不可以用國安局長下台、撤換侍衛長就要曚混過關，就想息事寧人！」

警大退休教授葉毓蘭昨天在臉書發文質疑：「試想這樣的直接向華航系統後台下單9200條，暫存華航貨倉，隨行時再添購600條入境，由國安局派車循國安通道免驗通關的安排多麽順暢，會是小小的貪官吳宗憲『少校』一人所為？」

雖然23日有國安人員私下透露：國安局特勤人員因任務需要，遇元首出國參訪，通關可享元首特勤禮遇不被查驗，知情人員藉此用便宜的價格買菸，在國安局特勤人員內形成慣例。但對此說法，葉毓蘭教授認為純粹只是避重就輕的說法。

葉毓蘭指出：「這麼縝密的安排沒有高層授意、參與、掩護。加上華航上下可以這樣配合？別呼攏我這是第一次，這些手法就是跨國走私軍火毒品的組織販毒集團最常用的技倆，645萬的私菸利潤有限，毒品軍火的暴利才驚人。」

葉毓蘭甚至質疑：「專案小組要不要再向下挖、向上查、向前追，看看是否也有利用總統專機的特權，順便把名聞天下的台製安毒趁總統出訪運出去，再把黑槍運進來的情形？」

葉毓蘭意有所指表示：「國家安全局可以正名為國家危險局」、「別呼攏我這是『團購』」；涉嫌走私免稅菸的國安局特勤人員，除了「團購」行為外，還有權限利用華航平台集資訂購走私大量的免稅商品、走私品還可利用華航地勤免稅倉庫藏匿，案情諸多疑點仍待檢調深入追查。

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