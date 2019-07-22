影／黃國昌控華航高層幫國安人員訂免稅菸　總統府官員：9200條要怎麼載走？

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文上任第七度出訪，22日中午返台，結束12天的「自由民主永續之旅」。不過，時代力量立委黃國昌卻爆料，有國安人員陪蔡英文出訪期間，狂買數百萬免稅菸，他下午3時將針對此事召開記者會。對此，有總統府官員被問到此事則反問「9200條菸要怎麼載走？」

黃國昌22日在臉書表示，蔡英文出訪加勒比海友邦拚外交，讓世界看見台灣，展現台灣精神，十分辛勞，成果顯著；然而，讓人痛心的是，國安局官員竟利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（金額高達645萬元），並在22日透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

黃國昌痛批，「堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利衝第一，令人痛心疾首，請國安局局長給全體國人一個交代，參與其中的華航高層，也應一併依法究辦。」

針對國安局官員利用陪同蔡英文出訪，透過華航高層先行預訂9200條的免稅菸品，並於今日返國時透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境一事，黃國昌22日下午3點將召開記者會，並揭露相關事證，同時他也要求國安局清楚說明，依法究辦失職人員。

針對黃國昌的爆料，有總統府官員被問到此事時，第一時間的反應是問：「9200條菸要怎麼載走？」

對於爆料，國安局稍早回應，「全案現由司法單位偵辦調查，案情基於『偵查不公開』不便說明，國安局後續將秉持『依法行政』、『毋枉毋縱』原則，全力配合偵辦。」

▲黃國昌踢爆國安局走私免稅菸品。（圖／翻攝自黃國昌臉書）