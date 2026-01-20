桃園市警局副局長、分局長聯合交接　張善政期勉警政工作不能鬆懈

▲桃園市長張善政今天下午主持新任副局長、卸新任分局長與大隊長聯合交接典禮。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府警察局今（20）日舉行新任副局長、卸新任分局長與大隊長聯合交接典禮，市長張善政主持監交儀式後表示，警政工作不能有一絲鬆懈，每個細節中應一絲不苟，有效結合警力與民力才讓桃園市民有感，期許在局長廖恆裕領導下，為市民打造治安平穩、交通順暢、安全無虞，充滿幸福、希望的快樂城市。

▲張善政今天下午主持聯合交接典禮，在會上致詞勉勵。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市警局新任副局長、分局長與大隊長包括副局長廖材禎、林富助；主任秘書許淑貞、督察長許頌嘉、警政監張仁傑、劉其賢；楊梅警分局長吳傳銘、大園警分局長蘇茂智、平鎮警分局長李維振；交通大隊長林東星、保安大隊長詹枝松等人。

▲張善政今天下午主持卸新任分局長與大隊長宣誓就職。（圖／記者沈繼昌攝）

張善政主持監交儀式後肯定桃警團隊於2年前在全國治安評比獎項中拿下六都第一，治安工作有很多面向，不能有一絲鬆懈，警政工作責任重大，並非得要得獎，是要讓桃園市民有感對維護治安與交通的付出外，期許各級幹部與同仁，在局長廖恆裕領導下，警察士氣與工作表現都會不斷提升，與市府團隊齊心，為市民打造一個治安平穩、交通順暢、安全無虞，充滿幸福、希望的快樂城市。

▲圖為升任警政監的楊梅警分局長張仁傑（左）與新任分局吳傳銘。（圖／記者沈繼昌攝）