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台灣民意基金會民調／蔡英文贏韓國瑜5個百分點　關鍵原因是…

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨確定由高雄市長韓國瑜角逐2020總統大位後，將對上民進黨提名的現任總統蔡英文，究竟蔡英文與韓國瑜誰佔上風？根據22日最新民調，2020若藍綠對決，總統蔡英文領先高雄市長韓國瑜5個百分點，其中，在中性選民方面，蔡英文領先韓國瑜3.7個百分點，這是蔡英文領先的關鍵原因之一。

台灣民意基金會委託山水民意研究公司進行民調，訪問期間是2019年7月15至16日，訪問對象為全國的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1089人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.97個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

台灣民意基金會以「明年（2020）總統大選，如果只有民進黨蔡英文和國民黨韓國瑜一對一競爭，您會傾向支持誰？」。結果發現，45％支持蔡英文，40.1％支持韓國瑜，12.5%尚難決定，2.4%不知道、拒答。換言之，七月中旬，在台灣20歲以上成 年人中，有4成5傾向支持蔡英文，4成傾向支持韓國瑜，蔡英文暫時領先韓國瑜5個百分點。

▲▼台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲蔡英文領先韓國瑜約5個百分點。（圖／台灣民意基金會提供）

此外，台灣民意基金會針對政黨認同、年齡層、教育背景、省籍族群、地緣政治等5個層面進行深入分析。

政黨認同

蔡英文獲89.8%民進黨認同者支持，而韓國瑜僅獲84.7%國民黨認同者支持，顯示兩大黨認同者雖都出現了高度整合，但國民黨可能初選剛過，內部矛盾還在，以致於凝聚力不如民進黨。在中性選民方面，蔡英文略為領先韓國瑜3.7個百分點，這也是蔡英文之所以領先韓國瑜的部分原因之一。

年齡層

蔡英文獲得45歲以下選民多數的支持，但韓國瑜獲得45歲以上選民多數的支持，由此可見，如果2020 總統大選只有這兩人參選，很可能會出現一場世代的對決。

教育背景

蔡英文獲54.9%大學以上教育程度選民的支持，同時獲44.2%小學及以下教育程度選民的支持，但韓國瑜在中等教育及專科教育程度的選民中有明顯的優勢。

省籍族群

蔡英文目前暫時在河洛人方面取得絕對的優勢，但韓國瑜在外省及客家方面有明顯的優勢。

地緣政治

蔡英文在雲嘉南、新北市、台北市有明顯的領先，而韓國瑜在桃竹苗有明顯的領先外，其他在高屏澎、中彰投和基宜花東金馬大致上是勢均力敵的局面。

根據台灣民意基金會4、5，6、7一連4個月的調查研究發現，韓國瑜在4月領先蔡英文8.3個百分點，但蔡英文自5月開始就領先韓國瑜6.3個百分 點，6月領先13.3個百分點，7月領先4.9個百分點。從絕對數字來看，韓國瑜無疑目前仍處於落後的狀況，但若從趨勢看，蔡英文、韓國瑜之間的差距已迅速的縮減當中。

▲▼台灣民意基金會民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲2020台灣總統大選蔡韓之爭的趨勢（圖／台灣民意基金會提供）

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關鍵字：台灣民意基金會,民調,蔡英文,韓國瑜

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