快訊／黃國昌爆：國安人員陪蔡英文出訪　狂買645萬免稅菸

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文上任第七度出訪，22日中午返台，結束12天的「自由民主永續之旅」。不過，時代力量立委黃國昌卻爆料，有國安人員陪蔡英文出訪期間，狂買數百萬免稅菸，他下午3時將針對此事召開記者會。

黃國昌22日在臉書表示，蔡英文出訪加勒比海友邦拚外交，讓世界看見台灣，展現台灣精神，十分辛勞，成果顯著；然而，讓人痛心的是，國安局官員竟利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（金額高達645萬元），並在22日透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

黃國昌批評，「堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利衝第一，令人痛心疾首，請國安局局長給全體國人一個交代，參與其中的華航高層，也應一併依法究辦。」

對於國安局官員利用陪同蔡英文出訪，透過華航高層先行預訂9200條的免稅菸品，並於今日返國時透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境一事，黃國昌22日下午3點也召開記者會，並揭露相關事證，同時他也要求國安局清楚說明，依法究辦失職人員。

▲黃國昌召開「陪同出訪搞走私、國安局出來面對」記者會。（圖／翻攝自黃國昌臉書直播）

黃國昌召開記者會踢爆，蔡英文拚外交、國安局竟藉機走私牟利，國安局官員令人痛心，他無法想像國安局官員竟會利用陪同出訪時，像華航採購這麼高數量的香煙，同時利用今天禮遇通關的機會，夾帶出境，做這件事的官員，他剛剛請國安局副局長前來說明，他尊重對方個人意願，對方不希望參加此記者會，依據副局長說法，第一，這位吳宗憲先生，早就調到總統府侍衛室，屬於永和辦公室的一員。

第二，對於有總統府官員被問到此事時反問，「9200條菸要怎麼載走？」黃國昌則表示，對方說的完全沒錯，因為根本沒有載運，「一直都趴在華航倉庫中」，一般人出國時，要去預定香菸，只有一個途徑做得到，就是到免稅店買，並現場拿菸，若飛機出發前，到華航網站預訂，是不可能帶上機的。

對於爆料，國安局稍早回應，「全案現由司法單位偵辦調查，案情基於『偵查不公開』不便說明，國安局後續將秉持『依法行政』、『毋枉毋縱』原則，全力配合偵辦。」

▲黃國昌踢爆國安局走私免稅菸品。（圖／翻攝自黃國昌臉書）