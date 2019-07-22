【獨家】載私菸車混入小英車隊　被抓包還想耍官威

圖文／鏡週刊

時代力量立委黃國昌爆料，國安局官員利用總統蔡英文出訪加勒比海出訪行程，「偷渡」近萬條免稅香菸。本刊調查，關務署及調查局官員攔檢混入總統車隊的5輛小貨車時，隨車國安官員一度還對查緝人員耍官威嚇斥。

本刊調查，關務署及調查局組成的聯合查緝小組，已事先掌握情資，得知這9200條免稅菸存放在華膳空廚，並未提領出境。關務署證實，今（22日）總統專機中午12時35分降落前，12時20分已有5輛接機貨車陸續裝載案貨，跟隨總統車隊由國賓通道離開停機坪，13時25分聯合查緝小組於國賓通道攔截這5部車輛，直接押至台北關私貨倉庫。

知情人士指出，調查局及關務署人員已事先掌握，有5部小貨車在機場旁等著總統專機降落，偽裝成特勤車輛，要混入總統車隊，辦案人員不動聲色，一直到總統專機降落，車隊編成後，才上前攔截。攔截這5部小貨車時，一度還被隨車的國安局特勤中心人員嚇斥：「不知道是總統車隊嗎？」但辦案人員堅持執法並要求打開車廂，果然發現每部車輛都載著成箱的免稅菸。

相關官員透露，國安官員利用國賓通道禮遇免驗，再入關提領的方式，大量買進免稅菸，除了要有車輛接應，還要有航空公司配合倉儲，「涉案的恐怕不只國安官員，華航內部應該也有內應」，查緝人員從國安人員熟門熟路的運作方式分析，應該不是第一次以類似手法犯案，至於相關線報，辦案官員不排除是國安局人員內鬥，由內部管道向關務署檢舉。

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