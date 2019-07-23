撇私菸案「攻擊民進黨」　邱顯智：調查後才知攸關國安層級

▲邱顯智。（資料照／記者楊蕓攝）

記者張乃文／綜合報導

國安人員走私菸品事件持續延燒，時代力量黨主席邱顯智23日在臉書自爆，老婆就是走私菸案件的深喉嚨，並釐清網路上的謠言跟疑問，指調查局會開啟這個調查案，真真切切就是從立委黃國昌這邊去檢舉的，經過調查後才知道這是攸關國安層級的事情，更遑論是為了攻擊民進黨而「製造」出一個事件。

邱顯智23日在臉書發文解釋，整個走私菸案件的陳情經過，他說，因為當時他人在美國，於是他的太太就把這個案件轉給了黃國昌，請他協助調查。他表示，收到這個陳情案的時間點是7月11日的時候，黃國昌隔沒多久也聯繫了調查局新北市調站展開調查，也才有昨天記者會爆出的事件。

邱顯智也提出兩點釐清網路上的謠言與疑問，「第一，關於收割。」他說，22日黃國昌記者會踢爆這個弊案後，很多人開始瘋傳時代力量是收割調查局的調查結果。事實上，調查局會開啟這個調查案，真真切切就是從黃國昌這邊去檢舉的「何來收割之說？」

「第二，清除弊端，應該不分黨派。」邱顯智澄清，陳情人與他們素昧平生，基於保護當事人的原則，也不會向任何人透露是誰。再者，從收到這個案件到黃國昌開始調查為止，他們完全不知道這件事是與任何總統出訪的人有關係，經過黃國昌和相關單位調查後，才告訴他整件事情的輪廓。



邱顯智提到，經過調查後才知道這是攸關國安層級的事情，更遑論他們是為了攻擊民進黨而「製造」出一個事件。他表示，其他詳細的細節說明黃國昌也向大家報告過了，之所以會選在總統返台前一刻踢爆這個內幕，就是因為「下這筆走私訂單的人已經開始動作」，為的就是要混入總統的隨行車隊，藉此將大筆的免稅菸挾帶出關。



邱顯智說，他非常肯定蔡總統當機立斷懲處相關失職人員，「我們的國安系統的確也出現漏洞」，這不是可以輕易忽視的重大危機。時代力量強力監督嚴厲把關的意義就在這裡，政府不是不能犯錯，但犯了錯就要處理，才能讓政府機關清除各種毒瘤及長期積弊，一步步變得更好。



邱顯智認為，杜絕貪污，重整國安，讓國安局真正作為國家元首及台灣人民的安全保壘，大家各自在不同崗位，一起繼續努力，才是真正重要的事。不過，文末他也下了Hashtag「至於不小心說溜嘴把太太抖出來的事」、「先不說了」、「膝蓋有點痛不好打太多字」。

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