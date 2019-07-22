快訊／官員爆走私免稅菸　國安局長彭勝竹請辭獲准、侍衛長調職處分

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文22日結束任內第七度出訪，不料小英才剛返抵國門，時代力量立委黃國昌卻爆料，有國安人員陪蔡英文出訪期間，狂買數百萬免稅菸。總統府晚間發出聲明表示，總統對此深感震怒，責令相關單位嚴查嚴辦。而為就此一情事負責，國安局彭勝竹局長已向總統請辭獲准；總統府張捷侍衛長則自請處分並將予以調職。

▲國安局長彭勝竹因為國安人員走私菸品醜聞請辭獲准（圖／記者季相儒攝）

總統府也表示，對可能之積弊，總統亦責令相關單位立即徹查，釐清相關責任，同時也積極配合司法單位調查。總統也認為身為政府人員，都應該有更嚴格的自我要求。

▲總統府聲明。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

黃國昌在22日下午的踢爆記者會中指出，蔡英文出訪加勒比海友邦拚外交，讓世界看見台灣，展現台灣精神，十分辛勞，成果顯著。讓人痛心的是，竟有國安局官員利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（金額高達645萬元），並在今天透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

不過，內情人士透露，國安局這種藉由總統出訪期間，超量向航空公司訂購免稅品的陋習，其實早已行之有年，金額數量都有相當規模，一直以來被當成內部人士的「福利」，名字出現在訂購名單上的吳員，只是揪團代訂的菜鳥。

內情人士表示，黃國昌記者會中的講法，刻意把這件事與蔡英文出訪結合，實際上，這些免稅香菸的購買和出貨，就像一般出國旅客可以在出國前先跟航空公司或免稅商店預定，等到回國時再來領取，國安局的人員因為有隨航班出門的身份，所以就取得了訂購免稅品的資格，只是價量離譜，航空公司也睜一隻眼閉一隻眼，「黃國昌的說法，無論是故意或無心，都讓人誤以為這些香菸是經過專機運送，好像總統在走私香菸，反而是誤導焦點」。

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