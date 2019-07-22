快訊／黃國昌：9200條免稅菸藏在華航免稅品倉庫　吳宗憲人在總統府侍衛室

▲黃國昌踢爆國安人員走私菸品。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文出訪加勒比海友邦，22日中午返台，時代力量立委黃國昌踢爆，有隨行的國安局官員疑似先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品，並在今天透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境，金額高達645萬元。

總統蔡英文上任第七度出訪，22日中午返台，結束12天的「自由民主永續之旅」。黃國昌召開記者會踢爆，小英總統拚外交、國安局竟藉機走私牟利。

黃國昌表示，國安局官員令人痛心，無法想像國安局官員竟會利用陪同出訪時，向華航採購這麼高數量的香煙，同時利用今天禮遇通關的機會，夾帶出境，做這件事的官員，他剛剛請國安局副局長前來說明，尊重副局長意願，他們不希望參加記者會，但副局長說這位吳宗憲先生，早就調到總統府侍衛室，屬於永和辦公室的一員。

對於9200條菸要怎麼載走，黃國昌說，根本沒有載運，「一直都趴在華航倉庫中」，一般人出國時，要去預定香菸，只有一個途徑做得到，就是到免稅店買，並現場拿菸，若飛機出發前，到華航網站預訂，是不可能帶上機的。

黃國昌指出，蔡英文總統結束12天的「自由民主永續之旅」，出訪加勒比海友邦拚外交，讓世界看見台灣，展現台灣精神，十分辛勞，成果顯著。讓人痛心的是，竟有國安局官員利用陪同總統出訪的專機，先透過華航高層在系統後台預訂9200條的免稅菸品（金額高達645萬元），並在今天透過國賓特殊通關禮遇，夾帶入境。

黃國昌痛批，堂堂國安局，國家安全不努力，走私菸品牟利衝第一，令人痛心疾首！要求國安局局長給全體國人一個交代，且參與其中的華航高層，也應一併依法究辦。

另外，黃國昌也將矛頭對準國安會秘書長李大維到底是如何篩選陪同總統出訪的人員，同時，他也要求華航董事長謝世謙說明到底是哪些高層配合？一個沒有菸酒執照的人訂了9200條菸，請問是哪些高層核准的，請華航董事長給清楚的交代。

▼黃國昌踢爆國安局走私免稅菸品。（圖／翻攝自黃國昌臉書）